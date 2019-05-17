Что известно о членах команды Святослава Вакарчука 17.05.2019, 18:51

Слева направо: Вакарчук, Клименко, Юрчишин, Соколов, Бобровская, Шараскин

Лидер группы «Океан Ельзи» 16 мая представил команду своей партии «Голос», с которой пойдет на парламентские выборы.

«НВ» рассказывает, что известно о ее участниках.

Ярослав Юрчишин

бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine

Украинское представительство известной международной антикоррупционной организации Юрчишин возглавлял последние три года - с июля 2016-го, а до того был одним из членов правления Transparency International Ukraine.

38-летний Юрчишин известен как эффективный общественный активист, один из самых настойчивых сторонников создания Антикоррупционного суда. Он входил в состав Совета общественного контроля при НАБУ, а также в комиссии САП и Нацагентства по вопросам выявления активов, полученных от коррупционных преступлений.

В разное время на общественных началах был советником секретаря СНБО (на тот момент - Андрея Парубия), помощником нардепов Леси Оробец и Игорь Криля. В 2014 году также возглавлял киевскую территориальную организацию партии ДемАльянс.

Юрчишин имеет несколько дипломов о высшем образовании - в частности историка (Львовский национальный университет) и политолога (Киево-Могилянская академия).

Цитата: "Мы пока живем последствиями достижений 2014-2015 годов. На нас работают ProZorro [...], автоматический возврат НДС, открытые реестры собственности (пусть и не совершенные), открытые бюджеты (пусть и не полные). Мы продвигаемся в основном потому, что другие падают (в этом году Казахстан и Азербайджан, в прошлом Россия). [...] Есть все шансы как рост [в рейтингах восприятия коррупции], так и на падение в последующие годы. Все от нас зависит", - блог в январе 2019 года.

Юлия Клименко

экс-заместитель министра экономического развития и торговли

В течение последних лет Юлия Клименко была советником ректора Киевской школы экономики, членом правления Transparency International Ukraine и аналитического Центра экономической стратегии. Также представляла Украину в правлении Европейского банка реконструкции и развития.

В 2015-2016 годах Клименко руководила аппаратом Министерства экономического развития и торговли и была заместителем министра Айвараса Абромавичюса. Участвовала в реформировании ведомства - сокращении его штата, обновлении руководства департаментов, - а также во внедрении дерегуляции и разработке стратегии госполитики в сфере малого и среднего бизнеса.

На государственную службу Клименко пришла из частного сектора. Более 15 лет - с середины 90-х - она работала на руководящих должностях в крупных компаниях, среди которых Dragon Capital, PFTS Stock Exchange, JSC Slavutich и т.д.

Высшее образование (экономика и политические науки) получила в Киево-Могилянской академии, имеет также диплом магистра бизнес- администрирования (МВА).

Цитата: "20 лет работы в украинском бизнесе закаляют достаточно сильно. Однако проблема [работы на госслужбе] не в этом. [...] Вопрос в том, что когда тебе дают "фальшивый мандат" и оставляют в болоте размером с океан, у тебя нет шанса выплыть", - в интервью в декабре 2017 года.

Соломия Бобровская

бывшая и.о. председателя Одесской областной государственной администрации

После отставки Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области в ноябре 2016 года Соломия Бобровская несколько месяцев выполняла его обязанности на этой должности (на тот момент ей было 26 лет). До этого она работала заместителем и советником Саакашвили.

Прежде чем попасть на государственную службу Бобровская стала известна своей общественной деятельностью. Выпускница философского факультета Львовского университета входила в состав Фонда региональных инициатив - всеукраинской организации, которая занимается поддержкой и подготовкой молодых лидеров. Также была активистом общественного движения Чесно. Фільтруй Раду!, координатором проектов Центра гражданских свобод. В юности была одной из самых активных участниц движения Пласт, основала объединение для девушек на всеукраинском уровне.

После Революции достоинства Бобровская почти год работала помощником вице-премьера Украины по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

Цитата: "Я сейчас занялась изучением блока сферы безопасности [...] Меня беспокоит, почему мы говорим о Северном потоке-2 и не говорим о Турецком потоке [...] Меня волнует, почему мы не говорим о том, какими могут быть Донецая и Луганская области в составе Украины, а не на условиях автономных республик. Мне кажется, что как раз вот этой публичной дискуссии и кропотливой работы в стране вообще нет. Поэтому я себя вижу в поиске того, как дальше строить Украину, особенно на востоке", - в интервью в феврале 2019 года.

Андрей Шараскин

актер, режиссер, защитник Донецкого аэропорта

41-летний Андрей Шараскин родился в Тернополе. Был актером в местном драматическом театре. Окончил режиссерское отделение Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, основал собственную театральную компанию, работал режиссером. Создал сеть детских театральных школ во Львове и Тернополе.

В начале августа 2014-го записался в один из батальонов Добровольческого украинского корпуса Правого сектора. Стал командиром боевой роты, защищавшей Донецкий аэропорт, имел позывной Богема. Награжден орденом За мужество III степени.

Был руководителем общественно-политической платформы Державницька ініціатива Дмитра Яроша.

Цитата: "Всегда было интересно строить систему. Подавал документы на физмат. Ходил на олимпиады по программированию. Хотел делать игры. Режиссура - тоже построение системы. Это умение потом очень помогало в театре военных действий. [...] Мир - очень опасное место. Однако людям нравится думать, что они в безопасности. Хотят перекладывать ответственность за свою жизнь и поступки на кого-то. Небольшая часть способна принимать решения. Даже в собственной жизни", - в интервью в июне 2016 года.

Юрий Соколов

известный кардиолог

74-летний Юрий Соколов - заведующий отделением интервенционной кардиологии Института кардиологии имени Стражеско, профессор и доктор медицинских наук.

Один из лучших украинских специалистов в своей области - первым в Украине выполнил ряд сложных кардиологических операций.

Почти 25 лет является заслуженным врачом Украины, с 2001 - почетный член Европейского общества кардиологов, также член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины. Имеет орден За заслуги III степени.

В 2017 году Соколов подписал медицинское заключение, которое опровергло жалобы главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на невозможность участвовать в судебных заседаниях по состоянию здоровья. Позже Насиров судился с кардиологом, однако проиграл ему.

Цитата: "У нас есть много очень квалифицированных специалистов. Слава Богу, все ездим на международные форумы, изучаем методы, которые там уже работают, хотим внедрить их у нас. Но энтузиастов будет все меньше, если их не поддерживать. Это как огонь - даже самый сильный, он рано или поздно погаснет, если все время засыпать его песком. Заметьте, денег мы не просим - нужна только воля", - в интервью 2012 года.