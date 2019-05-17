Почобут: Те, кто сейчас «пинает» цыган, помните, что в следующий раз это могут быть рокеры или велосипедисты 17.05.2019, 23:07

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АНДЖЕЙ ПОЧОБУТ

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Журналист — о массовых задержаниях цыган в Могилеве.

Жители микрорайона Чапаевка рассказали журналистам, как вели себя сотрудники милиции во время задержаний: заставляли всех раздеваться для обыска, не давали воды.

— Во всем мире убийство сотрудника вызывает шквал ярости со стороны правоохранителей. В Беларуси эту ярость направили в отношении конкретной национальности, — написал Анджей Почобут. — Сломано ещё одно табу. Те, кто сейчас «пинает» цыган, пусть помнят, что следующий раз это может быть другая национальность или группа: скажем, филателисты, рокеры или велосипедисты.