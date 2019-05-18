«У нас скупают дешево, а перепродают дорого» 1 18.05.2019, 15:59

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иллюстрационное фото

Фермеры жалуются на катастрофическую ситуацию с ценами.

«Люди просто в панике! Не успели мы еще вернуть вложения на посадку на этот сезон, как те, кто закупает у нас огурцы, сбили цены до минимума», — написала в редакцию tut.by фермер из Ольшан, которая занимается выращиванием огурцов. На оптовом рынке «перекупы» готовы брать у производителей овощи только по 70−90 копеек. В МАРТ сказали, что административно отрегулировать закупочные цены на огурцы не представляется возможным. Журналисты узнали, почем огурцы продают на рынке и действительно ли ситуация с ценами такая катастрофическая.

Фермеры из Ольшан, «огуречной столицы» Беларуси, говорят, что в этом году закупочные цены на этот овощ упали до минимума. Многие производители еще не успели отбить затраты на выращивание огурцов, а цены уже сбросили. Хотя на рынках и в магазинах овощ стоит пока не копейки.

— У нас 13 соток земли засажено огурцами, — рассказывает жительница Ольшан. — Не успели мы еще вернуть вложения на посадку на этот сезон, как те, кто закупает у нас огурцы, сбили цены до минимума. Вчера на оптовом рынке покупали по 70−90 копеек. Люди просто в панике, потому что выращиванием огурцов у нас занимается каждый первый.

Женщина говорит, что цену сбивают белорусские перекупщики, которые доставляют и продают овощи на рынках и в магазины страны. Россияне, которые закупают здесь огурцы фурами, дают больше.

— В прошлом году в это время огурцы у нас покупали по 1,5−1,7 рубля за килограмм, — продолжает фермер. — Может, можно как-то административно отрегулировать закупочные цены?

Журналисты сходили на минский Комаровский рынок, чтобы посмотреть, сколько же там стоят огурцы и торгует ли кто-то продукцией из Ольшан.

Оказалось, что в столице большинство продавцов торгуют огурцами из Пинска. Цены начинаются от 1,8 рубля. Средняя цена — 2,5 рубля. Некоторые продают по 3 рубля.

Продавцов ольшанских овощей журналисты тоже нашли. Правда, они торгуют собственной продукцией. Они подтвердили, что сейчас закупочная цена у них на оптовом рынке 70−80 копеек.

— Ничего удивительного в этом нет, — сказали парень с девушкой. — Огурцов сейчас очень много. У нас три сотки засажено, через день собираем по 150 килограммов. Но мы сюда торговать ездим, а сдаем, только если есть лишние.

Ценник у продавцов на огурцах стоит 2,5 рубля.

— Мы два дня торгуем, потом возвращаемся домой, собираем огурцы и снова едем сюда, — продолжают фермеры из Ольшан. Вчера мы сдавали часть огурцов по 70−80 копеек. Еще и в очереди стояли. Если бы не Россия, которая закупает большое количество овощей, то у нас вообще была бы цена 20 копеек.

— Это же рынок. «Перекупы» приехали, установили цену. Хочешь сдавай, хочешь не сдавай. Огурцов сейчас действительно много, и их сдают многие. Некоторые просто не в состоянии сами продать, у них их так много, что с таким количеством на рынке делать нечего, — поясняет продавец. — Огурцы, купленные за 70−90 копеек, едут, к примеру, на Ждановичи, там к цене добавляется 40−50 копеек, и их продают. То есть «перекупы» не так уж много накручивают. И, скажем, еще 70−90 копеек накручивают розничные продавцы. Получаем цену 1,8−2,5 рубля.

— Сами подумайте, цену формирует рынок. Если бы огурцов было мало, то и цены были бы выше, — включился в беседу продавец из-за соседнего прилавка. — Закупочные цены еще вырастут. Это первый массовый сбор.

К слову, на сайтах в интернете, где фермеры предлагают оптом свою продукцию, почти все готовы продавать огурцы по 1 рублю за килограмм. Ниже цены нет.

МАРТ: «Чтобы ввести ценовое регулирование на товар, должны быть веские основания»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, что в настоящее время ценовое регулирование осуществляется на те товары либо услуги, где ограничена или отсутствует конкуренция. К примеру, это транспорт, связь. Там, где присутствует конкуренция (сюда относится и данный случай), цена определяется с учетом конъюнктуры рынка — по соотношению спроса и предложения.

Также в МАРТ уточнили, что в отдельных случаях на некоторые товары может вводиться временное ценовое регулирование. Если говорить о плодоовощной продукции, есть перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более чем на 90 дней в течение года. Из овощей туда включены картофель, свекла, морковь, капуста и репчатый лук. Огурцы в этот перечень не входят.

При этом, чтобы ввести временное ценовое регулирование на тот или иной товар, должны быть очень веские основания.