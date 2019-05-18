Показуха в сельском хозяйстве 2 18.05.2019, 19:02

1,031

Как в регионах завышают показатели.

Суд над экс-руководителями сельхозпредприятий продолжается в Слониме. На минувшей неделе прошло очередное судебное заседание, на котором были допрошены специалисты Слонимского райисполкома и специалист сельхозпредприятия, пишет «Газета Слонимская».

Свидетели допрашивались по делу обвиняемого С., который ранее занимал должность первого заместителя председателя Слонимского райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Затем был разжалован в председатели одного из сельхозпредприятий, где в настоящее время исполняет обязанности директора. Обвиняемый С. дал бригадиру сельхозпредприятия, которым руководил, незаконное указание на подготовку отчета по ферме и внесение недостоверных сведений по количеству голов дойного стада, их увеличению на 27 голов, то есть до доведенных показателей в марте 2018 года. Эти недостоверные данные были внесены на сайт Белстата. Свою вину обвиняемый С. в суде признал частично.

О снижении поголовья скота в Слонимском райисполкоме знали

На судебном заседании в этот день был допрошен директор Слонимского центра по банкротству и антикризисному управлению С. Он же является и руководителем этого сельхозпредприятия, а обвиняемый С. был нанят на работу исполнительным директором. Свидетель С. рассказал в суде детально об экономической ситуации в сельхозпредприятии, а также о плане санации, которая проводилась в сельхозпредприятии «Дружба-Агро». Также он поведал в суде, что о дописке в статистических данных он узнал, когда началась проверка в связи с тем, что количество голов в статистических данных было завышено на 27 голов.

Свидетель С. рассказал о том, что, когда обвиняемый С. пришел работать в хозяйство, положение там было ужасное: скот болел, низкие надои молока, меры, которые ранее предпринимались его предшественником, якобы никаких ощутимых результатов не давали. А вот при С. все кардинально улучшилось, он навел в хозяйстве порядок, вылечил скот и улучшил показатели.

— Когда С. приступил к работе, дойное стадо было больное? — поинтересовалась судья у свидетеля С.

— Да, 75% дойного стада было больное. Скот больной всегда и везде есть. Больные животные сдаются на мясокомбинат, — ответил свидетель.

— Справки, подтверждающие, что скот больной, есть? — уточнила судья.

— Ветстанция давала справку. Она долго лежала у меня в столе, но потом я ее выбросил.

О том, что в сельхозпредприятии животные болели, что уменьшалось поголовье, по словам свидетеля С., в Слонимском райисполкоме знали соответствующие службы. Но был доведен план, который надо было выполнять. И была поставлена задача председателем райисполкома не снижать поголовье скота. За невыполнение доведенного задания предусмотрена персональная ответственность.

Подчиненная подписала фиктивный отчет

Давала показания в суде и зоотехник-селекционер сельхозпредприятия. Она рассказала о том, что хозяйство третий год работает без главного зоотехника. Также она свидетельствовала, что статистическая отчетность в райисполком сдается ежемесячно. Эту сведенную отчетность она отвозит в райисполком в отдел зоотехнии главному зоотехнику района. Сводный отчет по животноводству составляет, по ее словам, бухгалтер, которая не смогла явиться в суд из-за болезни.

Свидетель также подтвердила, что все в животноводстве знают о том, что нельзя снижать поголовье дойного стада.

— Количество голов дойного стада увеличить либо снизить можно без разрешения Слонимского райисполкома? — спросила государственный обвинитель.

— Я не имею права не снизить, не увеличить поголовье, — ответила свидетель.

Зоотехник также сказала, что она подписывает все документы, в том числе и отчетность, так как в хозяйстве нет главного зоотехника. По ее словам, было два отчета. В первом отчете была отражена реальная статистика, а во втором было указано поголовье коров больше.

— Отчет соответствовал реальному положению дел в хозяйстве или было несколько отчетов? — спросила судья.

— Я подписала первичный отчет, в котором было отражено реальное количество голов скота, то есть уменьшение дойного стада. Второй отчет возник в связи с тем, что его дала подписать заведующая фермой, который я тоже подписала. Мы можем в течение 24 часов поменять сведения в статистической отчетности. В первом отчете было указано меньшее поголовье стада, а во втором поголовье должно было соответствовать должным показателям.

— В связи с чем была необходимость изменить отчет? — спросила обвинитель.

— Я подчиненная, — пояснила специалист хозяйства.

Также зоотехник отметила, что, когда обвиняемый С. пришел в хозяйство, состояние дел улучшилось: коровы стали меньше болеть, их стали лучше лечить, хотя лечил и бывший руководитель, но существенных изменений тогда не было.

В статистическое управление был сдан искаженный отчет

Давала показания в суде и специалист главного статистического управления Гродненской области, которая занимается сбором и обработкой статистических данных. Свидетель пояснила судье, что если в отчетности значительное расхождение данных, то она уточняет у специалиста, который готовит отчет, почему так и не произошло ли ошибки? И в ситуации с «Дружба-Агро» она заметила, что в отчете изменилось поголовье коров молочных пород, после чего она позвонила в сельхозпредприятие и спросила у специалиста, изменилось ли у них количество коров. Специалист, по ее словам, сказала, что отчет, возможно, будет корректироваться. Он корректировался, и был принят статистическим управлением во внимание последний вариант, то есть с завышенным поголовьем скота.

Приказ надо выполнять любой ценой

В этот день в суде был допрошен в качестве свидетеля и главный специалист отдела организации и производства управления сельского хозяйства Слонимского райисполкома, который курирует работу отрасли животноводства района. Свидетель сообщил, что ежегодно, согласно решению комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, доводится рост численности поголовья скота, которое утверждается первым заместителем губернатора. На основании этого задания доводится задание по хозяйствам. Каждый месяц составляется отчет, который подается в отдел животноводства, а затем в управление статистики. Оперативная отчетность, по словам свидетеля, никакой силы не имеет.

Отчет, который был сдан в феврале 2018 года, свидетельствовал о том, что хозяйство сработало в минус по поголовью коров.

— Вопрос области стоял очень жестко по сокращению поголовья коров, чтобы не снижали поголовье к уровню предыдущего месяца и выполняли задание, которое им доведено. Когда зоотехник сдала мне отчет, я заметил, что поголовье коров уменьшилось на 25 или 27 коров. Она объяснила, что коровы сдали и их не было чем заменить. Я сразу доложил своему начальнику, а он, наверное, доложил председателю райисполкома. Поэтому был жестко поставлен вопрос: поголовье по отчетности на 1 марта 2018 года не уменьшать, то есть оставить то, которое было на 1 февраля. Тем более что на совещании экс-председатель

Слонимского райисполкома поставил задачу не снижать поголовье коров к уровню прошлого года.

— Как можно разобраться со свершившимся фактом: нет коров, что с этим можно сделать? — просила пояснить судья.

— Разобраться по движению, почему произошло такое большое выбытие коров, ведь задача стояла держать поголовье. Поэтому коров надо было не сдавать.

— Больное стадо держать? — уточнила судья.

— Да, иногда нам приходится держать больное стадо, такое требование. И в отдельных хозяйствах даже так происходит. И такие случаи имеют место быть и в области. Такие жесткие требования были на то время.

— В каких хозяйствах есть сокращение показателей? — спросила государственный обвинитель.

— В Мижевичах, Василевичах, Новодевятковичах. Когда я по отчету увидел уменьшение поголовья коров, я позвонил директору хозяйства и сказал, чтобы он разобрался с поголовьем.

— Вы интересовались у руководителя сельхозпредприятия, каким образом он улучшил в отчете показатели? — спросила прокурор.

— Нет, не интересовался. Зачем мне интересоваться.

— Уточнили ли Вы, каким образом за один день в отчете появилось 25 голов? — спросил у свидетеля адвокат обвиняемого С.

— Нет, не уточнял. Мне, может быть, тогда не стояла такая задача, или начальником управления не была поставлена такая задача.

— Вы реально понимали, что убыло 27 коров. Скажите как главный специалист, каким образом можно разобраться с этой ситуацией, если коров уже нет: купить, родить коров, вернуть их из могильника? Как можно было исправить ситуацию, кроме как не изменить отчет?

— Я думаю, да.

— Вас эта цифра в отчете — 27 коров устроила?

— Это просто район не допустил падения численности поголовья дойного стада по статистической отчетности.