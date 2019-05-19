США будут платить другим странам за отказ от российского оружия 1 19.05.2019, 10:39

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Европейская программа расширяется на весь мир.

Власти США планируют расширить свою программу выплат странам, которые решат отказаться от оружия из России и КНР, сообщает «Росбалт».

Речь идет о Европейской программе стимулирования рекапитализации (ERIP), сообщает портал Defense One. В рамках этой инициативы Вашингтон с 2018 года предоставлял средства на покупку американской военной техники государствам, отказавшимся от российского оружия. В частности, Хорватия уже получила $25 млн на покупку БМП, а Словакия — $50 млн на новые вертолеты.

Теперь программа должна быть расширена на весь мир и включать компенсации также и за отказ от китайского оружия.