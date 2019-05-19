Ученые выяснили, когда разделились предки людей и неандертальцев 19.05.2019, 12:56

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Несмотря на внешнее сходство, современные люди и неандертальцы развивались совершенно разными путями.

Мелкие различия в структуре зубов кроманьонцев и неандертальцев помогли палеонтологам выяснить, что их эволюционные пути разошлись неожиданно рано, примерно 1200-800 тысяч лет назад. Эти выводы были представлены в журнале Science Advances, сообщает ria.ru.

"Если предки людей и неандертальцев разделились позже, чем 800 тысяч лет назад, то тогда их зубы менялись необыкновенно быстро. Конечно, это возможно, если они были вынуждены быстро приспосабливаться к радикально новым типам пищи. Проще предположить, что их эволюционные пути разошлись чуть раньше", — рассказывает Аида Гомес-Роблез (Aida Gomez-Robles) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Несмотря на внешнее сходство, современные люди и неандертальцы развивались совершенно разными путями. Предки современных людей и неандертальцев, как раньше считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.

Долгое время считалось, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, однако в 2009 году ученые восстановили геном первых "аборигенов" Европы и обнаружили, что ДНК большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов. Этот факт заставил ученых гадать, когда и как могли протекать контакты между предками людей и неандертальцами и почему следы их ДНК сохранились в нашем геноме.

Первое в истории человечества убийство и преступление могло произойти 430 тысяч лет назад – останки древнего проточеловека, найденные в Испании, свидетельствуют о том, что их обладатель был убит соплеменником ударом орудия труда в лицо, который проломил череп.

Ответы на эти вопросы Гомес-Роблез и ее коллеги, а также десятки других научных групп, ищут в известнейшей испанской пещере Атапуэрка, расположенной на севере Испании, на склонах одноименных гор.

Она стала объектом пристального внимания палеонтологов еще в 1976 году, когда там впервые нашли останки древних людей. Их было так много, что ее быстро стали называть "Сима де лос Уэсос", что означает "яма костей" на испанском. За тридцать с лишним лет раскопок здесь было найдено около четырех тысяч костей и три десятка полных скелетов людей, в том числе останки "гейдельбергского человека", предположительного предка неандертальцев.

Анализ их генома показал, что предки неандертальцев и кроманьонцев разделились примерно 700 тысяч лет назад, заметно раньше, чем предполагали палеонтологи в прошлом. Это заставило антропологов искать другие свидетельства их неожиданно раннего обособления или же опровержения выводов генетиков.

Гомес-Роблез подтвердила эту гипотезу и нашла другие доказательства того, что эволюционные пути наших предков и их "кузенов" разошлись очень давно. Для этого она изучила и сопоставила структуру зубов неандертальцев и прочих гоминин, найденных в "яме костей" и на других стоянках древних людей.

Как зубы людей связаны с их эволюцией? Зубы млекопитающих, в отличие от птиц, амфибий и рептилий, являются своеобразным видовым "паспортом". Каждый вид обладает собственным набором резцов, клыков и коренных зубов, приспособленных для питания определенной пищей. Это позволяет достаточно легко отличать один вид животных от другого и даже вычислять скорость их эволюции.

Руководствуясь этой идеей, Гомес-Роблез сравнила устройство зубов неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергских людей и более древних гоминин, и использовала эти данные для составления древа эволюции рода Homo.

"Зубы людей, живших в пещере Атапуэрка примерно 400 тысяч лет назад, значительно отличались по своей форме от жевательного аппарата других общих предков неандертальцев и кроманьонцев. Это говорит о том, что они очень долгое время эволюционировали отдельно от всех остальных представителей нашего рода, без чего такие серьёзные различия не появились бы", — продолжает Гомес-Роблез.

Странности в структуре ДНК неандертальцев из знаменитой "ямы костей" в Испании показали, что предки современных людей и их "кузенов" в виде неандертальцев и денисовцев разделились неожиданно рано, около 700 тысяч лет назад.

Ее расчеты показывают, что последний общий предок неандертальцев, обитателей Сима де лос Уэсос и кроманьонцев жил на Земле не позже, чем 800 тысяч лет назад, и не раньше, чем 1,2 миллиона лет назад. В таком случае скорость эволюции и его зубов, и зубов более ранних представителей рода Homo укладывалась в значения, которые предсказывает теория эволюции.

Подобное открытие, как отмечает антрополог, ставит под сомнение все теории, связывающие появление кроманьонцев и неандертальцев с гейдельбергским человеком и другими представителями рода Homo, которые появились относительно недавно. Скорее всего, они были или подвидами неандертальцев, как Homo heidelbergensis, или же прямыми родичами только наших предков, заключает Гомес-Роблез.