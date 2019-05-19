Фотофакт: Cотни минчан встраиваются в очередь ради цветущей сирени 1 19.05.2019, 18:45

Фото: Алеся ДОБЫШ

Сиреневая аллея Ботанического сада НАН Беларуси в эти выходные невероятно популярна.

И в субботу, и в воскресенье у входа - огромные очереди, пишет kp.by.

- Извините, это что, очередь в Ботанический сад? - удивленно переспрашивают в хвосте очереди желающие посмотреть на цветущую сирень в саду.

- Мы стоим уже 26 минут, впереди еще 10 человек, что-то я уже не уверена, что хочу смотреть на сирень, - смеются девушки, которые стоят в первой трети очереди - сзади еще толпа людей.

- Ко мне в гости не можете зайти, а на цветы пришли смотреть. У вас есть время столько стоять? А потом будет у каждого куста по 50 человек стоять, фотографироваться, - возмущается мужчина, увидев знакомых.

Фото: Алеся ДОБЫШ

- Сколько стоит - 8 рублей? Мне кажется, оно того не стоит, пойдём лучше мороженого купим, - разворачивается из парка молодая пара.

По словам охранника на входе, только в воскресенье, 19 мая, через него прошло не меньше 4 тысячи человек.