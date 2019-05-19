Трамп раскритиковал конгрессмена-республиканца, призвавшего к импичменту президента 19.05.2019, 21:50

Президент США назвал Джастина Амаша «абсолютно легковесным».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подверг критике конгрессмена Джастина Амаша, назвав его «абсолютно легковесным», после того как законодатель от Мичигана стал первым республиканцем, призвавшим к импичменту Трампа, передает «Голос Америки».

Президент США заявил, что «никогда не был фанатом» конгрессмена, работающего в Палате представителей пятый срок.

«[Он] выступает против меня и некоторых наших великих республиканских идей и политики исключительно ради того, чтобы его имя зазвучало в противоречивой ситуации», – заявил президент США.

Never a fan of @justinamash, a total lightweight who opposes me and some of our great Republican ideas and policies just for the sake of getting his name out there through controversy. If he actually read the biased Mueller Report, “composed” by 18 Angry Dems who hated Trump,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

«Джастин – неудачник, который, к сожалению, играет на руку нашим оппонентам», – написал Трамп.

....he would see that it was nevertheless strong on NO COLLUSION and, ultimately, NO OBSTRUCTION...Anyway, how do you Obstruct when there is no crime and, in fact, the crimes were committed by the other side? Justin is a loser who sadly plays right into our opponents hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

Вторя многим законодателям-демократам, Амаш заявил, что Трамп «совершил действия, которые могут быть основанием для импичмента», пытаясь помешать 22-месячному расследованию российского вмешательства на президентских выборах в США в 2016 году, которое вел спецпрокурор Роберта Мюллер.

Некоторые демократы в Палате представителей призвали к импичменту Трампа, хотя спикер палаты Нэнси Пелоси не дала согласия на проведение каких-либо слушаний по импичменту. При этом она оставила открытой такую возможность, учитывая, что несколько комитетов палаты проводят новые расследования, касающиеся бизнеса Трампа, его налогов и действий за время пребывания в Белом доме.

Трамп обещал, что будет противодействовать любым попыткам затребовать повесткой информацию о его поведении и политике администрации. Некоторые споры, касающиеся доступа к документам Трампа и Белого дома, уже оспариваются в судах, и, вероятно, начнутся новые разбирательства.

Мюллер пришел к выводу, что Трамп и его предвыборный штаб не вступали в сговор с Россией с целью помочь Трампу победить на выборах. В то же время спецпрокурор заявил, что он не может прийти к определенному мнению в вопросе о том, препятствовал ли президент правосудию.

Впоследствии генеральный прокурор Уильям Барр и его заместитель Род Розенстайн решили, что обвинения в воспрепятствовании правосудию в адрес Трампа не обоснованы.

Прочитав доклад Мюллера, Амаш опубликовал в субботу несколько твитов, в которых заявил, что Барр «намеренно исказил» содержание доклада. По мнению конгрессмена, генеральный прокурор «хотел ввести общественность в заблуждении» относительно выводов Мюллера.

«В отличие от описания Барра, доклад Мюллера показывает, что президент Трамп участвовал в конкретных действиях и следовал модели поведения, которая отвечает пороговым критериям для импичмента, – заявил Амаш. – В действительности в докладе Мюллера приводятся многочисленные примеры поведения, удовлетворяющего всем элементам воспрепятствования правосудию, и, несомненно, любому человеку, который не является президентом США, было бы предъявлено обвинение на основе таких свидетельств».

Министерство юстиции США придерживается давнего принципа, что действующему президенту США не могут быть предъявлены уголовные обвинения, но что его можно обвинить после того как он покинет пост главы государства.

«Импичмент, который представляет собой особую форму обвинения, даже не требует обоснованных подозрений в совершении преступления (например, воспрепятствования правосудию), – заявил Амаш. – Для этого просто нужно установить, что поведение должностного лица было небрежным, оскорбительным, коррумпированным или бесчестным в каком-либо ином плане».

По мнению конгрессмена, «мало кто из членов Конгресса» прочитал доклад Мюллера и «их взгляды были сформированы на основе партийной принадлежности».

Сенатор-республиканец Митт Ромни, который время от времени критикует Трампа, заявил CNN в воскресенье, что позиция Амаша является «смелым заявлением», но, несмотря на то, что он «обеспокоен» поведением Трампа, как оно описано в докладе Мюллера, он не считает, что оно может быть основанием для импичмента.

Даже если подконтрольная демократам Палата представителей выдвинет идеюимпичмента, Сенат, в котором большинство составляют республиканцы, практически наверняка не согласится с отстранением Трампа от должности.

«Сенат, определенно, к этому пока не готов», – заявил Ромни.

Трамп заявил, что, если бы Амаш «действительно прочитал предвзятый доклад Мюллера, "составленный" 18 возмущенными демократами, которые ненавидят Трампа, он увидел бы, что он все же занимает твердую позицию в том, что не было никакого сговора и, в конечном итоге, никакого воспрепятствования».

«В любом случае, как можно препятствовать, когда нет преступления, и когда на самом деле преступления совершались другой стороной?» – добавил Трамп.