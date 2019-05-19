Первый республиканец выступил за импичмент Трампу 19.05.2019, 21:09

ФОто: reuters

Джастин Амаш уверен, что доклад Мюллера свидетельствует о препятствовании Трампом правосудию, что дает основание для импичмента.

Первый республиканец в Конгрессе США публично выступил за импичмент президенту страны Дональду Трампу. В субботу, 18 мая, член Палаты представителей от Мичигана Джастин Амаш опубликовал серию из 13 твитов, в которых он изложил свои выводы из доклада спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера и выступил с обвинениями в адрес министра юстиции Уильяма Барра, отказывающегося предоставить Конгрессу полную версию документа, передает DW.

По мнению Амаша, Барр преднамеренно ввел в заблуждение общественность своей слишком осторожной интерпретацией доклада спецпрокурора. Между тем, вопреки изложению Барра, доклад Мюллера свидетельствует о совершении Трампом действий, которые являются поводом для импичмента, подчеркнул он.

По словам конгрессмена, доклад излагает все составляющие препятствования Трампом юстиции. "На основании подобных доказательств любой человек, который не является президентом Соединенных Штатов, без всякого сомнения, получил бы обвинительный приговор", - подчеркнул он далее.

In fact, Mueller’s report identifies multiple examples of conduct satisfying all the elements of obstruction of justice, and undoubtedly any person who is not the president of the United States would be indicted based on such evidence. — Justin Amash (@justinamash) May 18, 2019

Доклад Мюллера не обнародован полностью

В конце марта 2019 года Роберт Мюллер представил доклад о проделанной работе по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, который, однако, был обнародован с купюрами. Члены Демократической партии США требуют опубликовать материалы в полном объеме.

Они считают, что Барр, публикуя лишь краткое резюме по материалам доклада Мюллера, некорректно проинформировал общество и действовал "скорее как личный адвокат Трампа, а не как министр юстиции". В частности, это касается ответа на вопрос, препятствовал ли президент США проводимому расследованию. В докладе Мюллера нет окончательного ответа на этот вопрос: приведены лишь возможные аргументы за и против. Но Барр обвинил, что президент США невиновен.

16 мая суд округа Колумбия постановил отредактировать по соображениям секретности и довести до сведения общественности фрагменты доклада Мюллера, которые касаются экс-советника Трампа по безопасности Майкла Флинна.