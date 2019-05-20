Восемь простых способов мотивировать себя день за днем 5 20.05.2019, 9:27

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Методы, проверенные на себе владельцами крупного бизнеса и миллионерами.

Издание lifehacker.ru опубликовало советы, которые не позволят вам опустить руки на пути к цели.

1. Будьте скромнее

Телеведущая Опра Уинфри (Oprah Winfrey) является одной из самых влиятельных и успешных женщин мира, однако свою известность она не воспринимает всерьез. «Какая-то часть меня боится того, что случится, если я поверю во все, что обо мне говорят», — делится Опра.

За все время своей работы она поняла, что именно скромность и смирение помогают сохранять мотивацию и двигаться к намеченным целям несмотря ни на что.

Последуйте примеру Опры: не задирайте нос и не ждите одобрения и признания окружающих. Если вы будете слишком высокого мнения о себе, то вам будет казаться, что вы уже достигли больших высот.

2. Но не забывайте о своих сильных сторонах

В вас есть все для того, чтобы стать тем, кем вы мечтаете.

Мэри Кэй Эш (Mary Kay Ash), основательница компании Mary Kay Cosmetics, Inc.

И это действительно так. Например, предпринимателем становится человек, который обладает предпринимательской жилкой, энергией и большим энтузиазмом. Он знает свои сильные стороны и использует их по максимуму для достижения мечты.

Если вы стали сомневаться в собственных силах, вспомните, какие качества помогли вам добиться того, что у вас уже есть. А лучше всего перечислите все свои достоинства, способности и таланты на бумаге.

3. Помните о том, к чему вы стремитесь

«Если вы испытываете сильную страсть к какому-либо делу, то инстинктивно находите способы ее подпитки», — утверждает Эйлин Фишер (Eileen Fisher), создательница одноименного бренда женской одежды из органических материалов. Ее страсть — приверженность идее экологичности — уже несколько десятков лет является для Эйлин мотивирующим фактором.

Не переживайте, если ваша деятельность пока не приносит большой пользы миру. Начните с себя. Например, постарайтесь, подобно Эйлин Фишер и многим другим, заботиться об окружающей среде. Небольшие шаги в нужном вам направлении помогут приблизиться к заветной цели. Придерживайтесь своих ценностей, тогда мотивация вас не покинет.

4. Празднуйте маленькие победы

Для достижения любой цели требуется время. Иногда на это уходят годы. Чтобы руки никогда не опускались, необходимо ежедневно отмечать достижения, приближающие вас к мечте.

Единственный способ пройти это тяжелое путешествие до конца — отмечать по пути свои маленькие успехи.

Фрэнк Грубер (Frank Gruber), cооснователь медиакомпании Tech.Co

Регулярно празднуя маленькие победы, вы обеспечите себя ежедневной дозой мотивации двигаться и развиваться дальше.

5. Следите за своим здоровьем

По результатам исследования, проведенного компанией Virgin Pulse в 2015 году, первейшим фактором, влияющим на мотивацию сотрудников, является состояние их здоровья. И это вполне логично, ведь от человека, у которого проблемы с физическим или ментальным здоровьем, нельзя ожидать больших результатов.

Если спорт не является неотъемлемой частью вашей жизни, то начните хотя бы с ежедневных прогулок. Так вы будете оставаться в форме. И не стоит постоянно откладывать поход к врачу, даже если у вас масса других важных дел. Помните, что здоровье прежде всего, иначе у вас просто не будет сил двигаться вперед.

6. Напоминайте себе, чего вы уже достигли

Джули Остин (Julie Austin) — создательница знаменитых бутылок для воды Swiggies, особенность которых заключается в том, что они крепятся на запястье. В начале своего карьерного пути она понятия не имела, как выпустить продукт на рынок. Прежде чем добиться успеха, она несколько лет работала на двух работах, откладывала деньги и училась на множестве собственных ошибок. Но до сих пор Джули воспринимает этот сложный путь как источник мотивации.

Напомнив себе о том, с чего вы когда-то начали и каких высот смогли достичь, вы поймете, что сможете преодолеть и не такие сложности. Это не позволит вам опустить руки.

7. Верьте в то, что вы непобедимы

В начале XX века типичная американская женщина не пользовалась косметикой, но это не остановило Элизабет Арден (Elizabeth Arden), основательницу косметической компании Elizabeth Arden, Inc. Она горела идеей сделать макияж неотъемлемой частью повседневной жизни женщины. Кто-то считал ее сумасшедшей, но она была непоколебима. Благодаря своему упорству и вере в себя ей удалось построить мировую империю красоты.

Если вы верите, что непобедимы и что в этом мире возможно все, вы никогда не потеряете мотивацию несмотря на все неудачи.

Вы будете поражены возможностям, которые откроются вам, если вы начнете искренне верить, что вы можете достичь чего угодно.

8. Поощряйте себя

Если вы не привыкли вознаграждать себя за хорошо проделанную работу, то пора научиться это делать. Поощрение в том или ином виде — это одна из важнейших причин того, что мы вообще чем-либо занимаемся.

Поэтому, чтобы поддерживать мотивацию и желание двигаться дальше, обязательно награждайте себя за выполненные дела.