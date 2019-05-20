«В застегнутых наручниках выстрелил себе в голову, а перед этим снял штаны» 20.05.2019, 13:30

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Блогер NEXTA прокомментировал заявление СК.

Сегодня СК заявил, что основная версия смерти офицера ГАИ под Могилевом - суицид. Блогер NEXTA, который первым сообщил о происшествии, прокомментировал официальную версию следствия:

«В застегнутых наручниках выстрелил себе в голову, а перед этим снял штаны.

Цензурных слов для комментария к официальной версии у нас не нашлось, поэтому просто процитируем классику: "Интереснее всего в этом вранье то, что оно - вранье от первого до последнего слова".

Да, конечно, у нас уже есть очень похожая на правду версия того, что произошло в лесу под Могилевом на самом деле. Однако на данный момент подтвердить ее достоверность не представляется возможным, поскольку доступа к материалам дела нет даже у самих сотрудников МВД и СК - его имеет только высшее руководство этих структур и очень ограниченный список членов следственно-оперативной группы.

Сейчас вопрос в другом. Перед сотнями задержанных и избитых ни за что цыган извинится хоть кто-нибудь? Впрочем, ответ вы и сами знаете», - подытожил NEXTA.