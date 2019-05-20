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Премьер-министр Украины: Я принял решение подать в отставку

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  • 20.05.2019, 17:54
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Владимир Гройсман

Владимир Гройсман покинет свой пост после заседания Кабинета Министров Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета Министров в среду, 22 мая.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал он во время брифинга.

«Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал, что правительство должно сложить полномочия. Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом», — отметил он.

По словам Гройсмана, президент Владимир Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя ответственность за будущие вызовы.

Премьер убежден, что в новом созыве Верховной Рады ему с единомышленниками удастся сформировать профессиональную команду.


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