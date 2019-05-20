Реальность белорусского колхоза: выжить на 20 рублей в месяц 13 20.05.2019, 20:40

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Сколько зарабатывают рабочие в колхозах?

Юрий Суховило живет в Глубокском районе. Работает в колхозе слесарем-ремонтником. По причине маленьких зарплат, которые платят работникам сельского хозяйства, уже увольнялся. Но высокооплачиваемой работы в районе так и не нашел, поэтому вернулся. Грязными ему начисляют 330 рублей. После высчитанных налогов на жизнь остается менее 270 рублей, пишет «Белсат».

«Берем самое необходимое: хлеб, батон, масло. Держали хозяйство, но потом уже здоровье стало подводить, пришлось отказаться от хозяйства. Ну, есть куры. А так привыкли обходиться минимумом», – говорит Юрий Суховило.

Сельчанин рассказывает, что те, кто помоложе, с Глубоччины сбегают ближе к заветным 500 – в крупные города. Работников в колхозе не хватает.

«Маленькая зарплата и тяжелые условия труда. Ну, кто согласится работать? Когда шла посевная, с 7-ти часов утра и до 9-ти часов вечера работали!» – рассказывает Юрий Суховило, который получает зарплату 270 рублей.

По официальным данным, средняя зарплата работников сельскохозяйственной отрасли – 700 рублей. На деле – много где не дотягивает до минималки, то есть до 330 рублей. Юрий рассказывает, что их колхоз «Сельцы» в районе на хорошем счету. Например, недавно удалось увеличить надои. Но на зарплату это никак не повлияло.

«Наверное, установка идет из центра, оттуда – из Глубокого. Мы в подчинении городских баз. У них зарплаты, конечно, выше. Кто бы там за 300 рублей работал? Ну, а нам деваться некуда», – говорит Юрий Суховило.

20 рублей в месяц и работа за продукты

Согласно последним официальным сведениям, в Брестской области средняя зарплата составляет 892 рубля. В Витебской – 867. В Гомельской области – 930, Могилевской – 846, Гродненской – 892 рубля. В Минской области средняя зарплата достигает 1050 рублей. Если из этих денег вычесть сумму налогов, которые высчитываются ежемесячно из зарплат работников, уже получится меньше, чем утверждает государство. И это не говоря о том, что официальная средняя зарплата белорусов – очень завышена, а реальные заработки наших соотечественников государству озвучивать невыгодно.

«У меня грязными где-то 300 рублей зарплаты», – говорит Сергей Осипёнок.

Сергей Осипёнок работает подсобным рабочим на агрокомплексе, который подчиняется смолевичской бройлерной птицефабрике. Живет в деревне Мглё в Минской области. То есть в регионе, где официально зарабатывают более 1000. Но Сергей не получает даже минималки. При этом работает с 7 утра до 7-ой вечера.

Сергей – обязанное лицо. Жену направили в лечебно-трудовой профилакторий, а ребенка забрало государство. Ежемесячно за содержание сына у него высчитывают 70% заработка. Например, насчитали – 307 рублей. 25 рублей удержали за продукты, которые работникам выдают в магазине предприятия. 13 – за питание: Сергей работает на полях и должен получать обед. Правда, говорит, что по неизвестным причинам еды ему не дают. Минус подоходный налог, вычеты на содержание ребенка. И получается, что Сергей за месяц заработал 20 рублей.

«Бывает подрабатываю, соседи просят то, то, то. Ну, в основном рассчитываются не деньгами, а продуктами: кто кусок сала, кто закатки, которые люди сделали, а не едят», – рассказывает Сергей Осипёнок.

Бывают месяцы, когда Сергей вообще ничего из зарплаты не получает. Был случай, когда после удержаний он остался должен предприятию 50 рублей. Уволиться Сергей не может, так как он обязанное лицо. Писал в райисполком, просил, чтобы дали работу с большим заработком. Но свободных вакансий в районе не нашлось.

«Зарплата 500 рублей считается в регионе очень хорошей. Поэтому, исходя из этого, многие молодые люди и не очень молодые стремятся попасть в областные города и в большей степени в Минск», – комментирует Игорь Комлик, представитель независимого профсоюза РЭП.