Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ 4 20.05.2019, 21:12

3,028

ФОто: UNIAN

Президент Украины также выразил надежду на встречу с Дональдом Трампом в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации провел встречу с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на инаугурацию нового президента Украины. Он призвал Вашингтон ужесточить санкции против России, говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России», — обратился Зеленский к американской делегации. Он заметил, что «самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму» Киев не сможет. «Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в сфере безопасности и назвал Америку примером для демократических реформ на Украине. «Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», — заявил он.

В заключение Зеленский выразил надежду на встречу с Дональдом Трампом в ближайшее время.