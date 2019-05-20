Австрийская партия свободы досрочно выходит из правительства Курца 1 20.05.2019, 22:04

Досрочные выборы в Австрии пройдут в сентябре.

Министры от Австрийской партии свободы (АПС) досрочно выходят из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца в связи с его предложением отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати, передает ТАСС.

АПС ранее предупреждала, что выступает за упорядоченную передачу полномочий коалиционного правительства новым министрам после досрочных парламентских выборов, но сразу же выйдет из правительства, если Курц (глава Австрийской народной партии) снимет с поста Кикля (член АПС).

Напомним, немецкие журналисты опубликовали видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы FPOe Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой».

На видео Алена Макарова предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.