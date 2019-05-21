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Дотанцевался

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  • 21.05.2019, 8:24
  • 7,154
Фото: ROLAND SCHLAGER / EPA / ТАСС

Российская дипломатия потерпела очередное сокрушительное поражение.

Пока внимание всех российских федеральных СМИ и telegram-каналов с низкой социальной ответственностью приковано к инаугурации нового президента Украины, в Австрии российская дипломатия потерпела очередное сокрушительное поражение, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Видеозапись подкупа в июле 2017 года «Австрийской партии Свободы», в которой после этого начали преобладать откровенно пророссийские позиции и интересы, произвела настоящий фурор на граждан Австрии.

В итоге, покрасневший от стыда, вице-канцлер Штрахе был вынужден уйти в отставку, которая скорее всего станет лишь началом огромной перестройки действующего правительства Австрии, продавшегося за грязные нефтяные рубли российским криминальным госпреступникам.

А как танцевал «сказочный» Владимир Владимирович на свадьбе министра иностранных дел Австрии — Кнайсль, вошедшей в правительство по квоте «Австрийской партии свободы», как же танцевал!

Дотанцевался. Танцы с австрийцами закончились: впредь местные политики будут бояться неформальных отношений с Кремлём и начнут сторониться его.

Путин лишился дружественных отношений с одной из последних(если не последней) страной, представляющей прогрессивный цивилизованный мир.

В следующий раз выбор партнёров для белого танца будет не велик: Диктатор «автобусного парка» Николас Мадуро, да Ким Чен Ын.

Впрочем, на безрыбье и рак рыба...


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