«Достоинства больше, чем у всей российской политоты, вместе взятой» 11 21.05.2019, 12:17

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Блогосфера РФ – о вступлении в должность Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность. Путь на инаугурацию он проделал пешком, успев пообщаться с народом. На самой инаугурации он заявил о недопустимости проявлений культа личности (парадных портретов в кабинетах чиновников), о том, что и Крым, и Донбасс — это украинская земля, о роспуске Верховной рады, о необходимости создать страну возможностей, "где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры для всех", пишет kasparov.ru.

Игорь Князев:

"Современный, молодой, пешком, с народом за ручку. Макрон, Зеленский и пр., и пр., свободные выборы, победил честно, потом: "Я не икона, не надо моих портретов в кабинетах". Папа Римский, пешком, с чемоданом, с народом без охраны. Другой мир, другая эстетика власти. На этом фоне разного рода одутловатые дедушки, в сопровождении шести истребителей, прячущиеся за горой бронежилетов — ну просто анахронизм. Эти дедушки на фоне молодых уже и не страшны, а все более смешны".

Карина Кокрэлл-Фере:

"Не бейте, но мне понравилась инаугурационная речь Зеленского.

Возникло ощущение, что Украина все более становится антитезой современной РФ — и политически, и цивилизационно. Во всяком случае, такое ощущение оставила речь.

РФ катится полным ходом назад в своих политических представлениях, к воображаемому "золотому веку", которого не было.

В украинскую политику, возможно, напротив: впервые приходит поколение "с Европой в голове"?

Разделение, поиск врагов и вечная непримиримая вражда — это тупиковый путь.

Единство нации по политическому, а не узко-национальному признаку — это будущее. Тут он прав. Тенденция и слова правильные. Теперь должны последовать поступки".

Телеграм-канал "Дядя Саймон":

"Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию пешком и успел пообщаться с людьми, которые пришли на него посмотреть, сделал с ними селфи и "дал пять". Владимир Путин прибыл на свою инаугурацию на автомобиле проекта "Кортеж", который обошелся налогоплательщикам в 12 млрд рублей. После принятия присяги Зеленский сразу же распустил Верховную Раду. Владимир Путин после своей инаугурации переназначил своего друга Дмитрия Медведева. Владимир Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах и предложил депутатам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Поэтому Путин Зеленского с президентством и не поздравляет".

Михаил Беньяш:

"Говорите, клоун? Комик?

А достоинства побольше, чем у всей российской политоты, вместе взятой".

Александр Дуленков:

"Зеленский теперь уже официально стал президентом Украины, он шел на инаугурацию пешком, пожимая руки собравшимся. Путин же на своей инаугурации привычно ехал по пустым улицам в бронированной машине".

"Зеленский, конечно, не настоящий президент. На инаугурацию пешком, дороги не перекрыты. Нищета, железного трона из клюшек нет, будки с Рамзаном нет. Ядерной кнопки нет. Тем более в золотой оправе с портретом, как у людей", — иронизирует Евгений Шестаков.

Богдан Селиванов:

"Сегодня Зеленский заявил, что не хотел бы видеть свои портреты в кабинетах чиновников. Вместо них он посоветовал чиновникам разместить фотографии своих детей.

Уверен, что с этим президентом в вашей стране начнется эпоха процветания.

Чем успешнее и увереннее будете идти вы в будущее, тем больше надежд и сил на перемены появится у нас. Просто покажите нам пример.

Надеюсь, что и у нас настанут времена, когда мы тоже сможем выбирать..."

"Это вызов! Вызов всему скрепному мироустройству! И почему рядом нет ни одного попа?!" — пишет Ольга Булгакова.

Вера Афанасьева:

"Не удивлюсь, если через некоторое время услышу с экранов ЦТ: "Зеленский велел украинским чиновникам повесить своих детей".

Но ведь что получается — путинские пропагандисты пять лет выпрыгивали из штанов, пытаясь разжечь в россиянах ненависть к Украине.

В результате в России за это время появилось огромное число тех, кто сочувствует, желает всего наилучшего, а теперь еще — и завидует Украине..."

Сергей Елкин:

Дмитрий Губанов:

"Если вы не знаете, что означает выражение "бессильная злоба", просто посмотрите, как сегодня федеральные телеканалы РФ комментируют инаугурационную речь президента Зеленского.

Люблю, когда эти мерзкие хари так корёжит".

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

"Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсудил санкционную политику ЕС в отношении России, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил "важность усиления санкций против страны-агрессора", говорится в сообщении".

Он же:

"Основанием для роспуска парламента станет распад правящей коалиции в Раде

Как объяснил юрист команды Зеленского Вадим Галайчук, по их мнению, распад произошел более двух лет назад. В указе Зеленского будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года".