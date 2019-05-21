Топливо стало «лучше»? 7 Виктор Горбачев

21.05.2019, 15:02

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Машину не обманешь - она в ответ всегда скажет про качество.

Я правильно понимаю, чем выше цена на топливо, тем его качество "лучше"? Ну, по крайней мере у нас в Беларуси так. Не знаю как в других странах - а тут все для народа.

Возможно, мне кажется, но. Но вот уже как месяц я наблюдаю, что после заправки на наших АЗС машина начинает "чихать, пыхать, дрожать, дергаться" и.... В общем от нее есть ответка. Думал, что-то с машиной. Проверил. Да нет, все нормально.

Никогда не заправлялся на "Беларуснефти" раньше. Но не было выхода. Заправился раз. И началось. 95 - ый. А теперь и на "Газпромнефть". Хотя раньше жалоб на них не было. И вот уже месяц после каждой заправки такая ерунда. Начал общаться со знакомыми. И! О чудо! Вот уж месяц у многих такая проблема после заправок. И где бы не заправлялись, в большинстве жалобы на качество топливо. Машину не обманешь - она в ответ всегда "скажет" про качество.

Не буду гадать и предполагать. Скорее всего, вся та некачественная нефть после переработки ее в топливо, поступает на наши заправки. И все равно этим властям и их бизнесменам на АЗС, что страдает от этого население. Тут главное что - баблишко! Бабло! И чем больше - тем им приятнее. И чем хуже будет нефть - тем хуже качество топлива. А вот цена? Цена на копеечку каждые выходные ввысь! Чтобы знали, кто в доме хозяин. Тут и ослиная моча прокатит.

И что самое обидное, нам подсовывают дер за деньги, а мы ничего не можем и не желаем делать.

Давайте хоть в интернете поделимся - да или нет?

Мне бы хотелось слышать от читателей, есть ли у вас или ваших знакомых такая проблема в последнее время?

Ибо реально надоело уже все это! Хотя? Что тут жаловаться на топливо-то? Тут качество продуктов по стране все хуже и ниже, а за границу лучшее вывозится. Так что, с топливом потерпим мы и наше железо. И не такое терпим 25 лет. Не привыкать.

P.S. Вот, было бы хорошо, если бы какой спец создал интерактивную карту по стране, где бы указывались заправки, на которые поступали жалобы на топливо от водителей. Посмотреть бы охват по стране кидалова.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"