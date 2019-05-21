«Ждем кровопролитных боев между кремлевскими башнями» 21.05.2019, 15:28

Что поменялось в политике Москвы на территории ОРДЛО.

Отозванный из Беларуси бывший российский посол Михаил Бабич заменил Владислава Суркова на неофициальной должности «координатора» политики Кремля по Донбассу. Официального подтверждения этому пока нет, но в ОРДЛО это известие уже вовсю обсуждают. Ходили даже слухи, что 5 мая Бабич посещал Донецк.

Главари боевиков «ДНР» и «ЛНР» в первую очередь опасаются чисток. И не напрасно. Ведь Бабич — экс-сотрудник ФСБ. Почему Кремль сменил куратора на временно оккупированных территориях Донбасса и как это отразится на Украине, «ФАКТАМ» рассказал военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление», координатор ИС Юрий Карин.

— Путин упорно пытается навязать нам фсбшника Бабича. В 2016 году не получилось назначить его послом в Украину, тогда его, по сути, назначают куратором в ОРДЛО. Чем он так ценен для Кремля?

— Назначение сотрудника ФСБ Бабича куратором оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей подтверждает тезис о нацеленности «кремлевского маньяка» закрыть весьма и весьма дорогостоящий для российского государства «украинский вопрос» уже в 2019 году. Это уже отход от теории «мягкой силы», исповедуемой и успешной воплощаемой в жизнь архитектором кровопролития на Донбассе Владиславом Сурковым.

Суркова, к слову, я бы не торопился списывать со счетов, поскольку он до сих пор номинально является переговорщиком по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. По этой линии переговоров между Москвой и Вашингтоном, как, впрочем, в минском и нормандском форматах, даже какой-либо намек на мирное урегулирование полностью отсутствует из-за полнейшей недоговорибельности российской стороны. Запад устраивает локализация боевых действий на Донбассе в нынешнем виде, а российский агрессор продолжает повышать ставки, используя кровопролитие как предмет торгов.

Вполне возможно, что анонсируемое «кураторство» Донбасса очередным чекистом, является гибридным ходом из серии выдачи паспортов и бряцаньем оружием на наших границах и в Азовском и Черном морях. То есть, такой себе гибридный набор инструментов по принуждению нового руководства нашей страны к миру на условиях Москвы.

Возможный приход Бабича в ОРДЛО — довольно громкий посыл о возможном признании этих территорий или даже вхождении их в состав РФ. Поскольку они полностью переходят под контроль ФСБ. Сурков и ГРУ намерены и дальше расшатывать ситуацию в Украине накануне парламентских выборов. Надо признать, что в плане дестабилизации нашей страны их «успехи» выглядят более внушительными, чем у смежников из ФСБ и Службы внешней разведки, проваливших, к примеру, операцию по срыву предоставления Томоса об автокефалии украинской церкви.

— В псевдореспубликах теперь опасаются, что с приходом нового куратора начнутся чистки. Может быть, существуют еще какие-то задачи, которые будет выполнять Бабич на Донбассе?

— Я не сомневаюсь, что первым делом Бабич проведет полнейший аудит потраченных в ОРДЛО средств российских налогоплательщиков. Во-первых, с этой «черной дырой» в бюджете РФ надо что-либо делать, во-вторых необходимо будет отрезать пути к возвращению «попередников» из команды Суркова и ГРУ ГШ ВС РФ, вскрыв все их махинации и злоупотребления.

Кураторство чекиста Бабича — это еще один шаг на пути к так называемой «автономии» ОРДЛО. То бишь исключительно ФСБ будет контролировать все, что происходит на территории, относящейся к Украине. Это и финансовые потоки на восстановление Донбасса, и назначения в местные и центральные органы, и прочие административные моменты. И, что весьма удобно, в этой «серой зоне», относящейся к Украине, но контролируемой РФ, будет создан новый перевалочный пункт контрабанды и наркотрафика в Европу, а также мост инфильтрации российской агентуры на Запад. То есть с украинским паспортом и по безвизу.

Но это в планах Кремля. А как показывает новейшая история, они не всегда осуществляются так, как хотелось бы Путину.

— Чего в связи с этим ожидать Украине? Грядет обострение на фронте либо Россия готовит почву для переговоров с Украиной?

— Назначение Бабича, повторюсь, лишь один из гибридных ходов в давлении на Украину. В том числе таким образом Путин «прощупывает» новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. И это, как мне кажется, еще далеко не все «заготовочки» Кремля.

Зачем России применять силу, если в нашем межвыборном периоде все для них складывается как нельзя лучше? Потому ставка, скорее всего, будет сделана на дестабилизацию ситуации в первую очередь регионах, где население наиболее дезориентировано российской пропагандой. На президентских выборах эта часть украинского населения была достаточно хорошо мобилизована именно на нарративах из российской концепции «мягкой силы» — референдум, федерализация, «адиннарод»…

Сейчас затравочка в виде паспортов РФ для граждан Украины не только из ОРДЛО или оккупированного Крыма уже вкинута. Лидер венгерского «Йоббика» уже успел отработать свою ставку в Закарпатье. То есть такая себе «русская весна 2.0», плюс автономия украинских венгров. Это, естественно, идеальная ситуация для российских спецслужб, для реализации гибридных сценариев. От радикального, по созданию новых «народных республик», до достаточно мирного, по проведению в парламент пророссийского большинства с последующим урезанием президентских полномочий.

И здесь все можно будет получить на «блюдечке с голубой каемочкой»: автономия Донбасса, признание Крыма российским, отмена санкций для РФ.

— Насколько самостоятельно куратор Бабич может принимать решения? Или он все будет делать исключительно по указке Путина?

— Бабич, как и вся остальная российская челядь, конечно же, зависимы от Путина. Я полагаю, с его назначением изменится лишь российский почерк в ОРДЛО. Действовать он будет жестко и оперативно. У РФ времени очень мало…

Думается, Бабича ждут серьезные конфликты как с «попередниками» от Суркова, который может вернуть на Донбасс наемников Кадырова и у которого, как известно, дикая неприязнь к ФСБ. Также возможно обострение противостояния внутри самой ФСБ. ОРДЛО давно превратились в дойную корову чекистского крыла генерала Беседы (руководитель 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ России), который, как и Бабич, свободно и напрямую может общаться с Путиным. Так что ждем кровопролитных боев между кремлевскими башнями и башенками…