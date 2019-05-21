382 члена конгресса попросили Трампа ужесточить санкции против РФ 3 21.05.2019, 17:44

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Группа законодателей недовольна действиями России и Ирана в Сирии.

Почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо президенту Дональду Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии. Письмо опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей, передает РБК.

«Конфликт в Сирии сложен, и потенциальные решения не идеальны, но наш единственный выбор — продвигать политику, которая может остановить растущие угрозы интересам США, Израиля, а также региональной безопасности и стабильности. Эта стратегия требует лидирующей роли со стороны США», — пишут законодатели.

В частности, по мнению авторов письма, Россия стремится обеспечить постоянное присутствие в Сирии, которое уже распространилось за пределы морской базы в Тартусе. «Россия изменила вектор гражданской войны в Сирии, нанеся ущерб сирийскому народу, ее войска, авиация и дипломатическое прикрытие обеспечили выживание режима Асада», — говорится в документе.

Кроме того, считают авторы письма, поставляя Дамаску современное оружие, такое как системы ПВО С-300, Москва уменьшает возможности Израиля защищаться от атак из Сирии. «Дестабилизирующая роль России только дополняет роль Ирана — поскольку Россия не проявляет готовности изгнать иранские силы из Сирии», — сказано в письме.

Иран, по мнению законодателей, также работает над созданием постоянного военного присутствия, которое может угрожать союзникам США.

Для решения ситуации законодатели предлагают ряд мер. Среди них — усиление давления на Россию и Иран «с целью ограничения их дестабилизирующей деятельности» в Сирии. «Мы призываем к полному осуществлению санкций, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — сказано в письме.

В числе других мер — поддержка права Израиля на самооборону и предоставление ему доступа к ресурсам и материальным средствам, которые ему необходимы для защиты от угроз, а также увеличение давления на ливанскую организацию «Хезболла», воюющую на стороне правительственных сил Сирии.