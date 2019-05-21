Белорусы будут по новым тарифам страховать дома 2 21.05.2019, 18:14

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Белорусы с 1 сентября будут по новым правилам оформлять некоторые страховки.

Изменения затронут в том числе договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии и обязательное страхование строений. Новшества предусмотрены президентским указом № 175 «О страховании». Этим же документом повышают лимиты страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ — с 400 до 800 евро, передает tut.by .

С 1 сентября в Беларуси снизят тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц — с 0,14 до 0,13% от страховой суммы. То есть суммы, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь. Страховую стоимость рассчитывают по техпаспорту, учитываются материалы, метраж, год постройки и количество строений.

Еще одно изменение: с 1 сентября белорусы смогут оформлять договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии на минимальный срок от 1 года. Сейчас нижняя планка составляет 3 года.

По данным Минфина, на 1 января 2018 года 141,1 тысячи белорусов было застраховано по добровольному страхованию дополнительной пенсии. Из них большинство застраховано предприятиями по коллективным договорам — это 90,6%, или 127,8 тысячи человек. Самостоятельно застраховалось 13,3 тысячи человек — это 9,4% от общего числа застрахованных.

С 1 сентября 2019 года организации, которые занимаются страхованием жизни и дополнительной пенсии, смогут заключать договоры в электронном виде без использования электронной цифровой подписи, а страхователей идентифицировать без их личного присутствия. Проще говоря, не обязательно будет идти в страховую, чтобы оформить договор.

Компаниям, которые оформляют договоры страхования жизни и дополнительной пенсии, разрешили с 1 сентября проводить страхование от несчастных случаев и медицинских расходов (кроме несчастных случаев и болезней на время поездки за границу). Проще говоря, можно будет оформить пакет услуг — договор и на дополнительную пенсию, и на медстраховку. Сейчас это можно сделать по отдельности, но не пакетом.

Добровольное пенсионное страхование в Беларуси больше всего развито среди юрлиц, сообщали ранее в Минтруда. «Но охвачено всего лишь 4% работающих граждан. Мы понимаем, что это направление нужно активно развивать», — говорила ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Напомним, ранее Минфин выступил с предложением сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным. То есть предложить людям заботиться о своих пенсиях самостоятельно, а не только ждать помощи от государства. Так, первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов отмечал, что нужно менять государственные подходы к вопросу с пенсиями.

— Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а, напротив, имеют льготу и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно, — считает чиновник. — На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной, — отмечал представитель Минфина.

Застраховать дополнительную пенсию можно и в негосударственной организации. В Беларуси осуществлять добровольное страхование дополнительной пенсии могут страховые организации, которые имеют на это специальное разрешение, лицензию на этот вид страхования. Сейчас их две — «Стравита» и «Приорлайф». Заключать договоры страхования по добровольному страхованию дополнительной пенсии можно как с первой компанией, так и со второй.