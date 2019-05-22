Билецкий: Принцип назначения людей у Зеленского – распихивание ближайших друзей на теплые места 9 22.05.2019, 15:01

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Андрей Билецкий

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер «Национального корпуса» критически оценил первые кадровые назначения нового президента Украины.

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий осуждает первые кадровые назначения президента Владимира Зеленского и утверждает, что новый начальник Генштаба Хомчак - "творец и исполнитель Иловайской трагедии".

Порошенко, Януковичу и Ющенко потребовалось некоторое время для того, чтобы начать назначать на государственные должности своих кумовьев, однокашников и массажистов. Зеленский начал делать это в первый день, - пишет в колонке для "Украинской правды" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Андрей Богдан - глава АП. Если у вас глава АП - люстрированный адвокат Коломойского, то каким бы хорошим парнем он не был, у вас уже беда", - считает Билецкий.

"Шефиры, Костюки, Трофимов и т.д. Персонально о всех них ничего нельзя сказать ни хорошего, ни плохого. Ни дня не были во власти. Эти люди всю жизнь занимались коммерческими делами. Но их назначения говорят о принципе. Этот принцип - не формирование команды, а распихивание ближайших друзей на теплые места", - считает нардеп.

Назначение главой Генштаба генерала Хомчака Билецкий называет "вишенкой на торте".

"Архитектором наших будущих побед будет создатель и исполнитель Иловайской операции. Для Президента большим плюсом Хомчака является близость к Днепропетровскому клану. Летом 2014-го он не принимал ни одного решения без консультации с Корбаном, которого называл "шефом", - написал Билецкий.

Лидер "Национального корпуса" призывает не удивляться "результатам действий этой власти".

"Чудес не бывает. Мессий не бывает. Хотим реальных изменений - надо формировать новую элиту. Из тех, кто не фокусами, а делами доказал верность людям и стране", - подытожил Билецкий.