Мария Тарасенко: Я доведу весь этот абсурд до Верховного суда 15 22.05.2019, 16:25

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Мария Тарасенко

Власти Речицы, Мозыря, Рогачева и Гомеля испугались уличных шествий против декрета о «тунеядцах».

Известная судебными тяжбами с «тунеядскими» комиссиями жительница Гомеля Мария Тарасенко продолжает получать запреты о проведении в регионах мирных акций против «тунеядского» декрета. После Добруша протестные мероприятия запрещены в Речице, Мозыре, Рогачева и Гомеле, пишет «Гомельская весна».

В областном центре запрещены сразу четыре акции, заявленные в каждом районе города. По версии городских чиновников заявительница не указала маршрут движения уличных шествий, хотя в каждой заявке указана конкретная улица, по которой предполагалось шествие группы людей.

По каждому запрету Мария Тарасенко готовит жалобы в суды. Она рассчитывает довести весь этот абсурд до Верховного суда.

«Меня записали в «тунеядцы», я пошла в суд, а там отказ – против декрета суда нет. Для привлечения внимание общественности на не конституционность «тунеядского» декрета я заявила 25 мирных акций протеста в регионе и вот получаю запреты. Выходит, в стране на наши права, на права граждан введено фактическое табу?» - недоумевает Мария Тарасенко.

Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что кейс «Мария Тарасенко против тунеядского декрета» рано или поздно войдет в учебники истории Беларуси.

«Эта смелая женщина показывает всем нам, как нужно отстаивать свои права. И по отказу в правосудии, и по отказу в иске о моральном вреде, и сейчас по всем этим отказам в протестных акциях мы исчерпаем все внутренние средства правовой защиты. Если после этих мер нас не услышит Конституционный суд – передадим кейс на международный уровень», - заявил Судаленко.