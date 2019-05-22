NASA предлагает бесплатно отправить свои имена на Марс 4 22.05.2019, 22:01

1,128

Это можно сделать совершенно бесплатно.

Для этого нужно заполнить анкету на сайте агентства: указать имя, фамилию, страну и почту. Затем данные напечатают на специальной табличке ровера «Марс-2020», пишет tut.by.

В рамках миссии «Марс-2020» NASA отправит на Красную планету новый марсоход, который получит ряд новых инструментов, в том числе систему для забора образцов. Запуск запланирован на июль 2020 года; на поверхности же Марса аппарат, согласно расчетам, должен будет совершить посадку 18 февраля 2021 года.

Вместе с инструментами ровер унесет с собой и имена землян. Правда, каждая строчка текста будет меньше одной тысячной от ширины человеческого волоса. В утешение NASA выдает сувениры в виде посадочных талонов, которые можно скачать и распечатать.

Зарегистрироваться можно до 30 сентября.