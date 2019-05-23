Видеофакт: В Лиде водитель наклеил дрова на свой автомобиль 1 23.05.2019, 10:00

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Фото: autogrodno.by

Зачем?

В Лиде молодой водитель буквально шокировал прохожих - он оклеил свой автомобиль дровами и отправился кататься по улицам города.

На его Peugeot 605 оглядывались местные жители, которые теперь шутят: "Смотри, чтобы короед не завелся". Виталий, владелец необычного автомобиля, дал интервью АвтоГродно.

- Оклеить Peugeot деревом решили ради веселья. Сначала оклеили кузов малярной лентой, чтобы уберечь лакокрасочное покрытие от повреждений, а затем на нее стали приклеивать брусочки с помощью клей-пены. Она сохнет быстро, через 5 минут дощечка уже держалась. Работали втроем, со всем справились за два дня, - рассказывает AutoGrodno.by Виталий.

Забавы ради ребята выехали на своем обновленном Peugeot 605 в город, а реакцию лидчан записали на видео:

- Мы повеселились и решили вернуть автомобилю заводской вид. Уже к вечеру вторника работы по снятию "апгрейда" завершили. Автомобиль совершенно не пострадал, - улыбается Виталий.

Парень говорит, что у него появилась новая необычная идея, которую он постарается реализовать в ближайшее время.