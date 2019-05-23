«Пусть тот омоновец живет и знает, что он человека убил» 23.05.2019, 10:19

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Вторжение в дом вооруженных омоновцев в деревне Гребенево стало причиной преждевременной смерти Лидии Юрченко.

Вторжение в дом вооруженных омоновцев, оскорбления и угрозы стали причиной преждевременной смерти 67-летней Лидии Юрченко.

Так считают ее соседи ромы, живущие в селении Гребенево. После смерти инспектора ГАИ Евгения Потаповича могилевская милиция провела настоящую облаву и задержала около сотни граждан, пишет «Белсат».

Об угрозах, унижениях и оскорблениях, которые регулярно слышат от силовиков белорусские цыгане, рассказал сосед покойной Петр Язепчук.

«Мы такие же белорусы, как и они, мы здесь родились и живем сотню лет. Почему такое отношение? Все началось года 2-3 назад. Они начали потихоньку наступать, начали нас возить «на отпечатки». Сказали – таков закон. Закон же для всех, правильно? И для белорусов, и для цыган, и для евреев… Мы согласились все, поехали, сдали отпечатки (пальцев). Чего бояться, если мы не криминальные люди? И начали нас по пять раз таскать, делать им нечего, вскакивают в 5 утра и начинают! По 10 раз в год проверяют документы у одних и тех же…»