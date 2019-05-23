Нефть стала ахиллесовой пятой России 1 23.05.2019, 12:56

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Фото: РИА «Новости»

Времени у Путина осталось немного.

Ахиллесова пята России — это экономика. Российская экономика полностью зависит от природных ресурсов. Такую структуру экономики я называю «дворцом, построенным на нефти», пишет японский журналист Тосихиро Сугиура в статье для издания JB Press (перевод – inosmi.ru).

Безусловно, в этот список входят и бывшие страны СССР, обладающие природными ресурсами, а также ближневосточные государства, добывающие нефть.

Меня часто спрашивают: «Если цена за баррель нефти изменится на один доллар или же на один доллар изменится экспортная стоимость российского газа, как это отразится на российской экономике?»

В некотором смысле на этот вопрос ответить очень легко.

Один журнал сообщил, что если цена на нефть меняется на один доллар, то на налоговые сборы России оказывается влияние в размере примерно двух миллиардов долларов.

Итак, верна ли эта цифра? И как изменение цен на нефть и газ отражается на российской экономике? Попробуем ответить на эти вопросы.

Связь роста ВВП РФ и цен на нефть

Российская экономика очень сильно зависит от нефтяных цен, и на их падение она всегда реагирует остро.

СССР прекратил свое существование 25 декабря 1991 года. Входившие в его состав 15 республик стали независимыми.

Советский Союз распался на фоне личных разногласий первого советского президента (и последнего) Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.

Это — политическая причина, однако в то время нефть стоила примерно 10-20 долларов за баррель, поэтому финансовый кризис, несомненно, также повлиял на развал Союза.

Бывшая советская республика РСФСР переродилась в новую Россию. Первый президент РФ Борис Ельцин неожиданно ушел в отставку 31 декабря 1999 года, назначив своим преемником премьер-министра Владимира Путина.

В то время нефть также стоила недорого, поэтому казна опустела.

Путин неожиданно был назначен исполняющим обязанности президента, а в марте 2000 года он победил на президентских выборах. В мае того же года состоялась инаугурация второго президента новой России.

Итак, рассмотрим связь цен на нефть с ВВП России.

Владимир Путин стал президентом, и в 2003 году нефть начала дорожать. Российский лидер воспользовался этим.

Ранее взаимосвязь нефти и ВВП не просматривалась, однако с 2003 года она начинает отчетливо проявляться. В последние десять лет нефть и ВВП находились в 100% зависимости.

Связь нефти и российских финансов

Теперь рассмотрим связь стоимости нефти и российских финансов.

Доля налоговых сборов от нефти и газа в бюджете России публикуется в статистических материалах министерства финансов РФ.

С этой информацией можно ознакомиться на сайте министерства финансов России. Там приведено содержание доходов и расходов России до 2018 года.

Бюджет России серьезно зависит от налоговых сборов, которые приносят нефть и газ.

Налоговые сборы от нефти и газа, о которых я веду речь, состоят из налогов на экспорт нефти и газа, а также налогов на добычу природных ресурсов.

Хочу отметить, что в этом году в России начались налоговые реформы в нефтяной сфере: в обмен на снижение экспортных налогов на нефть (сырую и нефтепродукты) будут увеличены налоги на добычу природных ресурсов.

Связь цен на нефть и проекта бюджета

В бюджете России заложены следующие цены на нефть марки Urals: 2019 год — 63,4 доллара за баррель, 2020 год — 59,7 доллара за баррель, 2021 год — 57,9 доллара за баррель.

В период с января по апрель этого года цена на Urals составила 65,2 доллара за баррель, поэтому на данный момент нефтяные цены оказывают положительное влияние на российскую экономику. Для России — это крайне комфортный уровень.

В 2018 году в проекте бюджета была заложена цена 40 долларов за баррель нефти, а реальная стоимость составила 68 долларов, в результате чего дефицит превратился в профицит.

Экспорт российской нефти в Японию

Для справки рассмотрим, сколько Япония импортирует российской нефти.

Что касается импорта нефти, то Япония зависит от Ближнего Востока примерно на 90%. С точки зрения энергетической безопасности Японии необходимо расширять поставщиков нефти.

Помимо Ближнего Востока, можно рассматривать Россию и США. Из России Япония импортирует три вида нефти: нефть Sokol из «Сахалина-1», Сахалин Brent из «Сахалина-2» и ESPO.

Больше всего импортируется ESPO, однако в последнее время наблюдается тенденция к уменьшению объемов.

Рекордный объем импорта нефти в Японию был зафиксирован в 1973 году. В 2015 году доля российской нефти составила 8,5% от общего объема, что стало максимальным показателем за всю историю, однако с тех пор российские поставки сокращались, и в прошлом году цифра опустилась до 4,4%.

ESPO импортируется из сибирских и дальневосточных месторождений. Из западной Сибири нефть отправляется на дальневосточную базу «Козьмино» по трубопроводу длиной более пяти тысяч километров. Оттуда она переправляется в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В западной Сибири производится легкая нефть, и раньше она экспортировалась в Европу, однако после запуска трубопровода «Восточная Сибирь» поставки начали осуществляться также и в восточном направлении. В последние годы выросли объемы экспорта в Китай.

В 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР.

РФ поставляет нефть в Китай тремя способами: через трубопровод «Восточная Сибирь», танкерами из базы «Козьмино» и через Казахстан.

В КНР потребление нефти и газа постепенно растет, однако объемы выработки стагнируют, что приводит к увеличению импорта. Скорее всего, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

Связь нефтяных цен с экономикой РФ

Итак, какое же влияние оказывает изменение стоимости нефти на российскую экономику? Попробуем ответить на вопрос, заданный в начале статьи.

Предположим, что в России ежедневно производится примерно десять миллионов баррелей нефти.

Половина экспортируется, а половина отправляется на российские нефтеперерабатывающие заводы, где производятся нефтепродукты.

Около половины нефтепродуктов потребляется на внутреннем рынке, но большая часть экспортируется, поэтому примерно 80% российской нефти (сырая и нефтепродукты) идет на экспорт.

В таком случае если цена за баррель нефти повышается на один доллар, то доходы от экспорта сырой нефти вырастают на пять миллионов долларов в день. В пересчете на год получается около 1,8 миллиарда долларов.

На самом деле, ежедневно Россия экспортирует 5,5 миллиона баррелей, поэтому ежегодный доход вырастает на два миллиарда долларов.

Необходимо отметить, что это — изменение доходов от экспорта нефти, а не налоговых сборов (безусловно, они находятся в прямой зависимости).

Часть доходов от повышения стоимости нефти идет в фонд национального благосостояния, поэтому казна пополняется не на 100%.

Соответственно, если баррель нефти дорожает на один доллар, экспортные доходы увеличиваются примерно на два миллиарда долларов, и наоборот.

Рассмотрим также сферу природного газа. Налог на экспорт газа составляет 30%. При этом налогом облагается только газ, экспортируемый по трубопроводу. Налога на экспорт СПГ нет.

В прошлом году «Газпром» отправил по газопроводу в Европу примерно 200 миллиардов кубометров газа.

Допустим, цена за тысячу кубометров газа, который отправляется по трубопроводу, составляет ХХ долларов. В случае если объемы экспорта составляют 200 миллиардов кубометров в год, то при повышении цены на один доллар экспортные доходы «Газпрома» увеличатся на 200 миллионов долларов. В случае если экспортируется 100 миллиардов кубометров, доходы вырастут на 100 миллионов долларов.

В прошлом году тысяча кубометров газа экспортировалась по цене около 220 долларов. В настоящее время стоимость снизилась из-за роста рынка СПГ: сейчас газ стоит менее 200 долларов.

Если цены продолжат находиться на этом уровне, можно предположить, что, как и 5-6 лет назад, европейские покупатели потребуют от «Газпрома» пересмотреть контракты в меньшую сторону.

Как изменение экспортных доходов отражается на внешней торговле, финансах и ВВП России? Если сравнить объемы торговли, финансовые показатели и ВВП за определенный год, можно получить конкретные цифры в процентах.

Кстати, в случае роста цен на нефть дорожают также нефтепродукты и газ (есть небольшая временная задержка), поэтому положительное влияние на экономику становится еще больше (и наоборот).

Времени осталось немного

Путин стал вторым президентом новой России в мае 2000 года, и сейчас наступил 20-й год его правления, который может стать поворотной точкой.

После того начала его президентства в 2003 году цены на нефть стали расти, и на первом, а также втором сроке (май 2000 года по май 2008 года) администрация Путина пожинала плоды увеличения стоимости нефти.

В настоящее время Путин находится на втором году четвертого срока. Его полномочия истекают в мае 2024 года.

У него осталось пять лет, однако вероятно то, что во второй половине четвертого срока он сосредоточится на выборе и подготовке преемника.

Таким образом, на выполнение президентских задач у него осталось крайне мало времени.

Скорее всего, нет никаких шансов на то, чтобы за такой короткий период реформировать зависящую от нефтяных цен экономику.

Как России выжить и начать развиваться? Я думаю, ей необходимо исправить политические и экономические отношения с зарубежными странами, а также развивать рыночную экономику.

Для российской нефтяной и газовой промышленности наибольшую важность представляет европейский рынок, и в будущем ситуация не изменится, однако также необходимо развивать восточное направление, укрепляя отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом, включая Китай и Японию.

28 июня в Осаке стартует саммит G20. Путин планирует принять участие, поэтому хотелось бы, чтобы он попытался улучшить отношения с лидерами западных стран.

Я продолжу следить за тем, какую энергетическую политику будет проводить администрация Путина, находящаяся на четвертом сроке.