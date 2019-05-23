Лукашенко ищет альтернативу поставкам нефти из РФ в Казахстане 1 23.05.2019, 13:41

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КАРИКАТУРА: СЕРГЕЙ ЕЛКИН / DW

Минск и Нур-Султан ведут переговоры о поставках нефти и надеются согласовать вопрос транзита через РФ.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил о ведении переговоров по поставкам в страну нефти из Казахстана. "В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть", - заявил он на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым в Минске в четверг, 23 мая, передает DW.

Он также выразил надежду на решение вопроса транзита казахстанской нефти через РФ. "Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - указал далее Лукашенко.

Казахстан готов к поставкам после согласования транзита через РФ

В свою очередь посол Казахстана сообщил о готовности к поставкам нефти в Беларусь после согласования транзита с Москвой. "Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно", - подчеркнул он. При этом Ертысбаев указал, что "завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу".

Одновременно казахстанский дипломат признал, что такие поставки нефти будут невыгодны для РФ, поскольку "у них своей нефти предостаточно". Он также напомнил о взаимодействии Нур-Султана, Минска и Москвы в рамках ЕАЭС. "Мы хотели бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам. И на этапе становления нашего союза очень важно поддерживать друг друга", - добави Ертысбаев.

Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос транзита

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко еще не обсуждали вопрос поставок нефти из Казахстана в Беларусь. "Нет, пока не было контактов", - сообщил он журналистам и указал на возможность переговоров на данную тему в рамках предстоящего саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

В конце апреля начались перебои в экспорте российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения сырья. Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии нефти марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. В ходе расследования выявилось, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находился на участке нефтепровода Самара - Унеча.