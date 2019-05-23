Видеофакт: Вышел первый трейлер нового «Терминатора»1
- 23.05.2019, 18:12
В новой части фильма появится и Арнольд Шварценеггер.
Студия 20th Century Fox показала первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы». Это продолжение киносериала о противостоянии людей и роботов. В новой части не учитываются события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов» (как и сериал про Сару Коннор). Продюсером «Темных судеб» выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые два фильма в серии. Картину поставил режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, пишет «Медуза».
В «Темных судьбах» снялась Линда Хэмилтон — исполнительница роли Сары Коннор в лентах Джеймса Кэмерона. В новом «Терминаторе» появится и Арнольд Шварценеггер. Его место в сюжете пока не раскрывается.
Фильм расскажет о новом поколении терминаторов. Саре Коннор предстоит победить еще одного робота, напоминающего жидкого T-1000 из «Судного дня». По сюжету Коннор помогает девушке с синтетической кожей (возможно, тоже терминатору), которая защищает одну из героинь.
Вот как выглядит постер фильма.
Welcome to the day after Judgment Day. Check out the official poster for #TerminatorDarkFate. Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/dXeAwYrsAi— Terminator: Dark Fate (@Terminator) May 22, 2019