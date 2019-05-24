Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России 1 24.05.2019, 8:46

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Принятые меры делают работу российского бизнеса через Кипр бессмысленной.

По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе. Отрицательное сальдо операций стало самым крупным за 12 лет подсчетов по всем странам мира, сообщает РБК.

Кипрские деньги уходят из российских компаний

Прямые инвестиции в Россию состоят из трех компонентов.

Чистый отток вложений с Кипра обусловлен в первую очередь сокращением участия в капитале российских компаний. За весь прошлый год оно составило $13,9 млрд, что стало рекордом за три года подсчетов.

Частично общую статистику по кипрским вложениям поддержало реинвестирование доходов с Кипра (еще одна составляющая инвестиций), показавшее чистый приток в размере $5 млрд.

Но третий компонент — покупка долговых инструментов на кипрские деньги — оказался ниже продажи. Отрицательное сальдо достигло $1,4 млрд.

Традиционно инвестиции из Кипра и других офшоров в Россию финансируются за счет денег российского происхождения. О сокращении прямых иностранных инвестиций в Россию и оттоке вложений с Кипра аналитики ЦБ писали на прошлой неделе. Сокращение инвестиций в капитал и долговые инструменты они связывают с тем, что в Россию возвращается все меньше выведенных в офшоры средств.

Например, объясняли авторы обзора ЦБ, при проведении россиянами сделок через компании, созданные для конкретной цели в офшорных зонах вроде Кипра, приток и отток инвестиций был примерно сопоставим, поэтому сальдо почти не меняется. Но теперь они фиксируют гораздо большее сокращение притока в Россию, чем оттока.

Все менее привлекательный офшор

В свое время Кипр был одной из самых популярных юрисдикций для создания холдингов, напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «Платежи из России в их сторону продолжаются, тогда как обратно денег не заходит. Поэтому для России сальдо отрицательное», — говорит он.

Размещение капитала в кипрской юрисдикции стало для россиян менее комфортным по нескольким причинам, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Во-первых, это повышенные риски именно для российских денег из-за возможных санкций, которые могут привести к блокировке счетов. Вторая причина — усиление регуляторного давления на Кипре.

Прошлым летом ЦБ Кипра ужесточил правила для иностранных клиентов коммерческих банков: теперь банки должны идентифицировать компании-пустышки, не ведущие реальной деятельности, и прекращать с ними отношения. Кроме того, с прошлого года Россия и Кипр сотрудничают в рамках системы автоматической передачи налоговой информации: российские власти, например, могут получить сведения о счетах россиян на Кипре. «С новой системой нет смысла открывать новые офшорные компании на Кипре: там теперь тоже не спрячешься», — отметил Александров.

В прошлый раз серьезный отток кипрских инвестиций из России наблюдался в 2015 году: тогда они сократились на $7,1 млрд. В 2016-м он замедлился до $436 млн, а в 2017 году сальдо вложений с Кипра было положительным и составило $8,6 млрд.

Как писал РБК, депозиты российских клиентов на Кипре составляли к концу лета 2018 года около €3 млрд. За шесть лет до этого только российские фирмы, не считая физлиц, держали на Кипре в разы больше, до $19 млрд (€14,8 млрд по действовавшему тогда курсу).

Фактор амнистии

В меньшей степени, говорит Бахтин, сокращение притока инвестиций с Кипра связано с проводимой в России амнистией капиталов. По ней россияне могут добровольно задекларировать зарубежное имущество без правовых последствий. Второй этап амнистии должен был закончиться этой весной, и хотя власти решили продлить ее, условия стали более жесткими: теперь компании должны не просто перерегистрироваться в России, но и перенести свой бизнес в специальные административные районы — аналоги офшоров, созданные в Калининграде и Приморском крае. Для Кипра возможность россиян легализовать активы и вернуть в Россию деньги обернулась рекордным за пять лет оттоком средств с банковских счетов.

«Сама по себе амнистия капиталов ключевой роли не играет. Тут скорее сочетание кнута обмена налоговой информацией и пряника амнистии», — говорит Александров.

Переход в другие юрисдикции

Происходит перераспределение точек локации российского капитала, поэтому на экономику и финансовый рынок России огромный отток кипрских денег серьезного влияния не окажет, уверен Бахтин. Некоторые офшорные юрисдикции на фоне оттока кипрских денег, наоборот, показали приток инвестиций в Россию. Среди них — Багамы (плюс $923 млн), Бермуды (плюс $814 млн), Британские Виргинские острова (плюс $1,5 млрд), Нидерланды (плюс $7,9 млрд). Зафиксирован также приток инвестиций из Великобритании (плюс $2,5 млрд), Франции (плюс $1,1 млрд), Швейцарии (плюс $1,7 млрд).

В целом положительное сальдо инвестиций в Россию в прошлом году составило $8,8 млрд — в три с лишним раза меньше, чем годом ранее. По мнению аналитиков Центробанка, это связано в том числе со снижением темпов возвращения российского капитала из офшорных зон.