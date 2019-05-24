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Фотофакт: Аллигатор плавает на надувном матраце в форме аллигатора

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  • 24.05.2019, 11:08
  • 1,131
Иллюстрационное фото

Забавный случай произошел во Флориде.

Американская семья отправилась в отпуск во Флориду, где стала свидетелями необычной картины: аллигатор забрался в бассейне на надувного аллигатора, пишет upi.com.

Семья Джейкобс из штата Джорджия арендовала дом с бассейном. Первоначально местный аллигатор заинтересовался собакой гостей, но пса удалось спрятать. Но на следующий день они обнаружили аллигатора в бассейне.

Туристы вызвали специалистов, которые словили рептилию и выпустили ее на волю.


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