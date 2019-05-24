«На здоровье детей денег нет, а на ледовые дворцы - пожалуйста» 3 Василий Куликов

24.05.2019, 15:58

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Фото: ranak.me

Деньги из бюджета выделаяются по «остаточному принципу».

Игорь Тавтын обратился через местную газету «Светлагорскія навіны» к руководителям предприятий, предпринимателям и ко всем неравнодушным людям с просьбой о финансовой помощи.

Светлогорской районной больнице срочно необходимо оборудование для больницы и средства на ремонт. По словам главврача, на все это бюджетных денег нет. Также больнице не хватает современного медицинского оборудования. Например, лапароскопическую стойку (комплекс для хирургических операций) больница получила около 15 лет назад в качестве гуманитарной помощи. Аппарат уже изношен, с трудом выдерживает нагрузку и часто выходит из строя. Стоимость лапароскопической стойки составляет 250 тысяч рублей.

Нужны аппараты УЗИ, а каждый из них стоит около 60 тысяч рублей. Пять имеющихся на данный момент изношены на 100 процентов, они часто ломаются.

Автопарк станции скорой помощи состоит из 13 автомобилей. Их изношенность составляет 80 процентов. Причем некоторые из них выработали свой ресурс на 200 и более процентов!

Из областного бюджета выделили 150 тысяч рублей на закупку нового реанимобиля, 250 тысяч – на информатизацию, 100 тысяч – на противопожарную сигнализацию. Но это крохи от того, в чем нуждается больница.

Главврач Игорь Тавтын просит перечислять деньги на помощь больнице на специально открытый для этого счет…

Стоит отметить, что с подобной проблемой столкнулась и Бобруйская детская больница, построенная еще в 1963 году. Она рассчитана на 150 койко-мест. А единственный ремонт в ней был проведен в 80-х годах прошлого столетия.

В 2017 году местные власти объявили благотворительный марафон по сбору средств на реконструкцию больницы. В результате, «с миру по нитке», удалось собрать около 300 тысяч рублей. Еще около 200 тысяч выделили из бюджета. «Беларусбанк» пожертвовал 250 тысяч рублей на покупку реанимобиля. А необходимая сумма, требуемая на реконструкцию, составляла почти 11 миллионов рублей!

Если сказать, как оно есть: Беларусь – это страна, где на здоровье детей никогда нет денег. На Ледовые дворцы и спортивные развлечения республиканского масштаба, на непомерно раздутые штаты МВД (на милицию, которая не знает уже, куда себя деть) деньги – есть. И всегда. На здоровье граждан, детей – нет. А то, что выделяется из бюджета, – выделяется по «остаточному принципу» или с опозданием на 20 лет… Как говорится: нате вам, дети, что нам не «светит» (украсть).

Сколько бы лет велся сбор средств – неизвестно. Но в конце 2018 года, на сессии Могилевского областного «cовета депутатову», было принято решение о включении Бобруйской городской детской больницы в областную инвестиционную программу…

Реконструкцию обещают закончить через полтора года.

Василий Куликов, «Бобруйский курьер»