В центре Минска из-за китайской делегации ограничат движение 1 25.05.2019, 12:00

Как будут ходить автобусы 29 мая.

Работу нескольких маршрутов общественного транспорта скорректируют 29 мая, сообщили «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

Это связано с церемонией возложения венков и прохождением роты почетного караула в рамках мероприятий официального визита в Беларусь начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики.

Движение транспорта на пр. Независимости будет ограничено ориентировочно с 11:10 до 11:40. Во время проведения мероприятия автобусы маршрутов № 100 и 115Э поедут по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Независимости в обе стороны. Автобусы маршрутов № 18 и 26 будут курсировать по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях. На изменяемом участке предусмотрен остановочный пункт «Пр. Независимости».

Что касается пригородных автобусов № 300Э, то ихдвижение от автовокзала «Центральный» организуют по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту, обратно – по пр. Независимости, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйской.