Топливо в Беларуси дорожает в 14 раз с начала года 7 25.05.2019, 17:05

В 2019 году цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.

С 26 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 26 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 68 копеек.

Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 19 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. С начала года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.