«На дворе IT-технологии, а белорусские спецслужбы ножницами вскрывают конверты» 25.05.2019, 20:10

Как спецслужбы просматривают почту оппозиционеров.

Об этом сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук написал в «Фейсбуке»:

«9 марта(???) 2019 мне было отправлено из США письмо с приглашением на свадьбу к любимой племяннице Аленушке. И началось "большое" путешествие конверта по белорусским службам и организациям! Читаем первую отметку на конверте: Кобрин: 15.05.2019. Затем письмо было, очевидно, вскрыто, т.к. часть этого штемпеля была заклеена тщательно подобранной по цвету бумагой.

ФОто: facebook.com/heorhi.dzmitruk

Затем следующая отметка: Кобрин 16.05.2019. Затем: Кобрин 17.05.2019. Повторное вскрытие было совершено путем обрезания боковой кромки и заклеивания клейкой лентой с подписью на англ. языке (возможно, для важности?) BELPOSHTA MINSK AMU.

Клейкая лента явно идет "внахлест" первому вскрытию. Отметка "Вскрыто по требовании таможни" (кстати, в Кобрине таможни нет!!!) и подпись проставлена с двух сторон конверта. Остается добавить, что сам конверт я получил (конверт был брошен на порог моего дома) сегодня, 25-го мая 2019 года. Где путешествовал конверт еще почти 10 дней - мне не понятно!

Вот в такой стране мы живем, дорогие белорусы! На дворе Европейские игры, IT-технологии и электромобили, а в Беларуси, в корчах сидят высокооплачиваемые работники" невидимого фронта" и, по-старинке, ножницами вскрывают заграничные конверты! Может кто подскажет, что за организация занимается такой грязной работай?

Добавлю, за последних 10 лет я не получил НИ ОДНОГО не вскрытого пакета!

P.S. Желаю счастья тебе, любимая племянница Аленушка! Вы- очень красивая пара! Многие лета вам, любимые!», - написал Георгий Дмитрук.