Еще два экс-министра решили побороться за пост премьера Великобритании 1 26.05.2019, 9:43

Предполагается, что имя нового лидера Консервативной партии станет известно до 7 июня.

Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании (тори), передает Би-би-си.

Эту должность вместе с постом председателя правительства 7 июня покинет Тереза Мэй. Предполагается, что имя нового лидера партии станет известно до этой даты. Гонка, указывает телерадиокомпания, в итоге определит, кто будет следующим премьер-министром Великобритании.

Рааб, напоминает Би-би-си, в интервью газете The Mail on Sunday ранее заявил, что Великобритании, по его мнению, необходимо покинуть ЕС «не позднее» 31 октября.

Ледсом в свою очередь утверждала, что «в случае необходимости» поддерживает Brexit без сделки с Брюсселем. «Чтобы преуспеть в переговорах, вы должны быть готовы уйти», — высказала она свою точку зрения в беседе с Sunday Times.