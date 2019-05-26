Сергей Петрухин: Польские экологи опубликовали шокирующие факты о заводе АКБ под Брестом 8 26.05.2019, 9:57

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СЕРГЕЙ ПЕТРУХИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Вода в Бресте и Западном Буге может быть отравлена.

Об этом в «Фейсбуке» написал брестский блогер, активный участник протестов против аккумуляторного завода Сергей Петрухин.

«Дорогие брестчане и соседи, сообщаю вам информацию по официальному визиту представителей Польши на завод «АйПауэр».

Завод посетили польские экологи в части определения опасности трансграничного переноса токсичной химии – все заботятся о своем доме.

Завод иностранной делегации показывали, естественно, только представители «АйПауэр».

В отчете написаны такие факты об экологической «безопасности» завода, что все наше белорусское министерство со всеми его службами, экспертами и прочими чиновниками от экологии просто можно отправлять в отставку или ставить к стенке ( за подрыв национальной безопасности).

Так в справке польской стороны написано , что все промышленные стоки с территории завода производства аккумуляторов после очистки на собственных очистных сооружениях поступят в общую городскую канализацию и на городские очистные сооружения для последующей очистки. Ну, держись «Водоканал» - свинца с мышьяком тебе еще не хватало. А там дальше и Западный Буг.

При всем при этом и экологами «АйПауэр», и представителями экспертной группы Минприроды со всех страниц СМИ и экранов постоянно в уши обывателю вводилась абсолютно другая информация – стоки со свинцом за территорию не уйдут, все стоки будут проходить супер-нано-мембранную очистку и направляться обратно в производство. Ура! Брестчане травитесь спокойно, все под контролем!

Второй крайне интересный факт, как представлено в документации и представлено во время визита - загрязнения будут выбрасываться в воздух через 34 источника выбросов.

А теперь - открытие века!!! – ВСЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ОСНАЩЕНЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ОЧИСТКИ …. МЫ НЕ ОШИБЛИСЬ? ВСЕ!!! А не всего 5 из 38 реально стоящих труб, как написано в ответе от Брестского областного комитета по охране окружающей среды. Уровень лжи зашкаливает!

Третье: предприятие обязано мониторить окружающую среду в охранной зоне, то есть, в санитарно-защитной зоне. А ТЕПЕРЬ, ВНИМАНИЕ, – УКАЗАННОЙ (полякам) НА РАССТОЯНИИ 800 МЕТРОВ и на участках частных владений.

Вот как. У нас все санитарные врачи в лице «депутата» Радченко бились за то, чтобы санитарно-защитную зону утвердить в 500 метров, и литье это не литье, а полякам понарассказывали сказок про 800 метров, то есть и Хабы, и Бонше в этой зоне. Что строжайше запрещено санитарными нормами РБ.

Вы еще верите, что завод «АйПауэр» безопасен для вашего дома? Приходите 26 мая, в условленное место, в условленное время. Приходите и скажите: НЕТ ОТРАВЛЕНТЮ МОЕЙ ДОЧЕРИ И СЫНА, Я НЕ ДАМ ОТРАВИТЬ СВОЮ МАМУ.

БРЕСТ ЖДЕТ ВАС».