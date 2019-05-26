закрыть
26 мая 2019, воскресенье, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Найдены уникальные грибы, которые создают золото из воздуха

9
  • 26.05.2019, 17:10
  • 4,343
Иллюстрационное фото

Новый вид грибов называется Fusarium oxysporum.

Ученые австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований сделали громкое заявление о неизвестном ранее виде грибов, пишет «Апостроф».

В публикации говорится об обнаружении микроскопических грибов, которые способны поглощать соединения золота и превращать их в чистый металл.

Новый вид грибов называется Fusarium oxysporum. Они были найдены на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.

Дело в том, что грибы выделяют высокореактивные молекулы пероксида водорода, что заставляет его окисляться и превращаться в ионы. После этого образуются комплексы чистого металла. При этом блестящие золотые частицы усеивают поверхность мицелия.

Сейчас специалисты не могу сказать, для чего грибы используют подобное превращение.


популярное за неделю

Мнение

Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик