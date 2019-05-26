Найдены уникальные грибы, которые создают золото из воздуха 9 26.05.2019, 17:10

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Иллюстрационное фото

Новый вид грибов называется Fusarium oxysporum.

Ученые австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований сделали громкое заявление о неизвестном ранее виде грибов, пишет «Апостроф».

В публикации говорится об обнаружении микроскопических грибов, которые способны поглощать соединения золота и превращать их в чистый металл.

Новый вид грибов называется Fusarium oxysporum. Они были найдены на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.

Дело в том, что грибы выделяют высокореактивные молекулы пероксида водорода, что заставляет его окисляться и превращаться в ионы. После этого образуются комплексы чистого металла. При этом блестящие золотые частицы усеивают поверхность мицелия.

Сейчас специалисты не могу сказать, для чего грибы используют подобное превращение.