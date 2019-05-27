МВД против ромов: как в Беларуси преследуют по национальному признаку 27.05.2019, 9:41

Фото: Margot Buff

Белорусы по истории ХХ века знают, к чему приводит подобная практика.

Ксенофобия, дискриминация и преследование по этническому признаку - тяжелая болезнь общества и преступления государства. Беларусь по своей трагической истории ХХ века знает, к чему приводит подобная практика. Преследование цыган после гибели милиционера в Беларуси в «Зоне Свободы» обсуждают Антон Трофимович, Анастасия Пилюгина, Юрий Дракохруст и Александр Лукашук.