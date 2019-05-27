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«Непонятное свечение в форме большой шестеренки»

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  • 27.05.2019, 13:54
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Очевидец заметил НЛО над Борисовом.

Борисовчанин заметил в небе над Борисовом «неопознанный летающий объект», а точнее, «непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами» рядом с Луной. Видео он прислал cотрудникам программы «Плюс-минус» «Столичного телевидения», пишет сайт ex-press.by.

Во время съемки объект начинал беспорядочно носиться по небу, как бы пытаясь исчезнуть из поля зрения камеры, — рассказал Михаил Шадрин.

Специалисты уверяют: в Беларуси аномалий хватает. Исследователи не раз сообщали про огненные шары, привидения и НЛО.

Взаимное положение, расстояние между самым ярким объектом тут на кадре — а это была Луна — и вот этого неизвестного объекта, не меняется. Это означает, что это не объекты, которые движутся в атмосфере Земли, — говорит кандидат физико-математических наук Виталий Мечинский.

Программа «Планетарий» помогла определить, что этот неизвестный светящийся объект является планетой Юпитер.


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