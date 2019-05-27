Каждый десятый крупный банк в России признали «зомби» 4 27.05.2019, 16:25

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Индекс здоровья российской банковской системы продолжает снижаться из-за стагнации экономики и накопленного груза «плохих» активов.

В предбанкротном состоянии находится каждая десятая кредитная организация РФ, имеющая лицензию ЦБ. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в очередном обзоре банковского сектора, пишет finanz.ru.

На 1 апреля каждый четвертый российский банк не генерировал прибыль, 162 банка испытали значительный отток (более 15%) средств корпоративных клиентов. 136 банков теряют деньги физических лиц.

В кандидатах «на вылет» с рынка в ближайшие 12 месяцев числятся 46 банков из 430, подсчитали в агентстве. Их бизнес-модель является «нежизнеспособной» - она не обеспечивает генерацию капитала, которая могла бы компенсировать потери от реализации всех рисков.

«Значительная часть таких банков зависима от вливаний в капитал со стороны собственников, интерес которых к поддержке своего банковского бизнеса может ослабевать на фоне его низкой окупаемости», - констатирует «Эксперт РА».

Новая волна отзыва лицензий затронет в том числе и относительно крупные и средние по размеру банки: из топ-100 прекратят свою деятельность 10 кредитных организаций, сказал РБК управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Системно значимые банки из топ-20 «метла ЦБ» пощадит: даже в критической ситуации, вроде той, в которой оказались «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, государству дешевле напечатать несколько триллионов рублей для их спасения, чем расплачиваться с владельцами вкладов и пожинать плоды цепной реакции дефолтов на межбанковском рынке.

С 2013 года, когда стартовала расчистка банковского сектора, ЦБ влил в банковскую систему 80 млрд долларов, или 5,2 триллиона рублей, оценивало ранее международное рейтинговое агентство Fitch.

Почти 30 млрд долларов, или около 2 триллионов рублей, пришлось потратить на выплаты возмещения через Агентство по страхованию вкладов, финансирование которого почти целиком легло на «печатный станок» ЦБ.

Еще около 20 млрд долларов ЦБ выделил банкам в качестве кредитов на санацию и докапитализацию других проблемных банков. Часть этих денег «сгорела» без следа.

Еще 30 млрд долларов пришлось потратить на санацию через Фонд консолидации банковского сектора.