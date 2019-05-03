«Оплатил дорожный налог, а на техосмотре бюрократы завернули» 2 3.05.2019, 20:20

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Автовладелец оплатил 306 рублей госпошлины, а техосмотр не прошел из-за квадратного номера.

Сейчас на станциях диагностики наблюдается некоторое оживление. Но в целом система техосмотра находится в глубоком кризисе, о чем сообщает сама организация: за первый квартал 2019-го выдано на 2,8% меньше разрешений, чем за тот же период прошлого года. А прежними цифрами особо не похвастаешься. История, которую рассказал владелец «американского» автомобиля, выбивается из этой картины. Минчанин оплатил госпошлину в 306 рублей, однако получить разрешительную наклейку с первого раза не смог. В диагностической карте указано категоричное «Не соответствует». Причина — спереди установлен квадратный номер, который, по словам сотрудников диагностической станции, должен находиться сзади, пишет «Онлайнер».

Дано: автомобиль, приобретенный в США, — Toyota Prius C (2014 г. в.). Спереди бампер имеет характерную выемку, предназначенную для установки квадратного номера. Сзади имелась возможность разместить прямоугольный регистрационный знак.

По словам владельца «американца», он даже не мог предположить, что этот нюанс повлияет на прохождение техосмотра.

— Оплатил 306 рублей за госпошлину, — рассказывает собственник хетчбэка. — А также 20,5 рубля за прохождение линии на станции диагностики. Сразу же сотрудники заявили, что автомобиль не сможет пройти ТО, поскольку спереди установлен регистрационный знак, который должен быть размещен сзади.

В подтверждение того, что других претензий к автомобилю не было, владелец Toyota продемонстрировал диагностическую карту. В графе результаты контрольно-диагностических работ указано «Несоответствие размещения и способа крепления регистрационных знаков требованиям СТБ 914».

В стандарте, о котором идет речь, указаны 13 типов регистрационных знаков. Судя по всему, номер, выданный «американцу», относится к 4-му.

Прямого запрета на установку данного типа регистрационных знаков в СТБ 914 мы не нашли. Однако есть фраза, указывающая на предназначение «4 — для легковых автомобилей, автомобильных прицепов и полуприцепов (задний знак)».

Если исходить сугубо из определения, то выходит, что в самом деле такие регистрационные знаки необходимо устанавливать только сзади автомобиля.

— Но что делать, если в переднем бампере просто физически не предусмотрено места для установки знака прямоугольной формы? Изогнуть номер? Тоже не положено. Заменить бампер? Так это внесение изменений во внешний вид, — размышляет владелец автомобиля. — Можно сказать, что это американцы такие-сякие, все у них не как у нас. Но как раз там все продумано, даже расстояния между отверстиями в переднем и заднем бампере совпадают.

Изучая стандарт, наш собеседник обратил внимание на примечание к пункту 2.2.1, описывающее назначение знаков в СТБ. Там сказано: «Установка знаков типов 2—5 определяется размерами мест их крепления на транспортных средствах, устанавливаемыми заводами-изготовителями».

Почему не была применена эта оговорка? Четкого ответа, который бы удовлетворил водителя, он получить не смог.

— Абсурд в том, что в характерную выемку, предусмотренную производителем, установить квадратный знак будет не по стандарту, — замечает владелец Toyota. — А вместить то, что туда не поместится и будет смотреться криво, соответствует СТБ. Так что это за «гост», по которому можно перевернуть все вверх ногами?

В неформальных разговорах владельцу автомобиля советовали поменять знаки местами, прикрепив их на скотч, а после прохождения техосмотра вернуть как было. Однако владелец «американца» отмел это предложение: «Выходит, если это не соответствует законодательству, меня могут остановить и привлечь к ответственности. А я так не хочу. В итоге знаки закрепил саморезами, новые отверстия делать не пришлось, так как у „нестандартизированных“ „американцев“ расстояния между отверстиями одинаковые. Передний смотрится „колхозно“, но что поделаешь? По стандарту же! Техосмотр прошел, но принципиально менять номера местами теперь не собираюсь».

Корреспондент Onliner обратился в УП «Белтехосмотр», однако там оперативный комментарий предоставить не смогли, заверив, что дадут развернутый ответ самому владельцу автомобиля. Минчанин обратился через электронную форму на сайте организации.