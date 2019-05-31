Связаны ли смерти инспектора ГАИ Потаповича и его однокурсника из Бреста? 31.05.2019, 8:39

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ФОТО: АЛЕКСАНДР РУЖЕЧКА

Есть основания полагать, что это не случайное стечение обстоятельств.

В сентябре 2018 года в лесу под Брестом нашли тело 21-летнего лейтенанта уголовного розыска Валерия Калькиса. По официальной версии, милиционер застрелился. Однако семья до сих пор не верит, что это было самоубийство. Калькис учился на одном курсе с лейтенантом ГАИ из Могилева Евгением Потаповичем, который погибнет через 8 месяцев – 16 мая 2019 года. Belsat.eu пообщался с друзьями и близкими Калькиса поводу обстоятельств прошлогодней трагедии в контексте загадочной смерти в Могилеве.

И Калькис, и Потапович, по официальной версии, застрелились из табельного оружия. Их трупы нашли в лесу – под Брестом и под Могилевом соответственно. Предсмертных записок ребята не оставили.

О том, что два милиционера вместе учились в Могилевском институте МВД, первым сообщил блогер NEXTA. Позже эту информацию подтвердили родственники лейтенанта ГАИ. Мать Потаповича Ольга Павловна, в частности, рассказала в интервью belsat.eu:

«В прошлом году у него один из лучших друзей погиб, Валера Калькис, застрелился в лесу под Брестом после спора с девушкой. Он Жене как брат был… Они все были гаишники (это ошибка, на самом деле Калькис работал в уголовном розыске – прим. Belsat.eu), учились вместе. После Женя пришел ко мне и засомневался: «Мама, может быть так, что он из-за девушки стрелялся?» Нет, говорю, не думаю. Почувствовала что-то неладное, и спрашиваю: «Куда вы влезли, дети?» А он сразу засуетился: «Никуда, мама, никуда». А потом сказал: «Я за своего брата отомщу». Возможно, это все какая-то цепочка».

Мать Потаповича делала акцент на близких дружеских отношениях Евгения и Валерия. Действительно ли они были лучшими друзьями – сказать трудно. Родственники и знакомые, с которыми беседовал belsat.eu, признают, что они вместе учились, но о самом Потаповиче от Калькиса почти не слышали и лично его не знали. Однако смерти двух молодых милиционеров действительно считают очень подозрительными.

В. Калькис. Снимки представлены друзьями

«Мы пробуем доказать, что это был не суицид»

Выпускной в Могилевском институте МВД у Калькиса прошел в июле 2018 года. В августе началась его служба в уголовном розыске Московского РОВД Бреста. Однако прослужил в милиции он немного больше месяца: вечером 11 сентября Калькис не пришел домой с работы и перестал отвечать на звонки (телефон был выключен). На следующий день тело лейтенанта нашли в лесу под Брестом. Следствие пришло к выводу, что уголовного следа в трагедии нет.

Родственники не верят в версию о самоубийстве.

«Мы пытаемся доказать уже столько времени, что это был не суицид. Мы в очередной раз пишем бумаги, о том что не согласны с суицидом. Сейчас идет еще одна проверка по делу», — говорит родственница Калькиса (свои имя она попросила не озвучивать пока новая проверка не закончена).

Близкие утверждают, что ничего подозрительного в поведении Валерия перед смертью не замечали. Они также отрицают, что у парня были какие-то проблемы — с деньгами или с девушкой. Девушки у лейтенанта на тот момент вообще не было, а жил он вместе с родителями. В день исчезновения после обеда беседовал по телефону с матерью и был в хорошем настроении. Ничего о намерении совершить суицид не было сказано и в переписке парня в мессенжерах.

«Потом мы смотрели телефон, а там все запросы в Google были удалены. И кто-то специально оставил во вкладках сайт о суициде», — говорит наша собеседница.

Что на самом деле случилось с Валерием — близкие не знают. Но считают странными две смерти милиционеров в Бресте и Могилеве.

«Он немного нервничал, но пробовал это скрыть»

Подруга Калькиса Наталья рассказала: дней за 10 до смерти они созванивались через один из мессенжеров и Валерий говорил, что у него есть какая-то проблема.

«Я спросила: какая? А он говорит: да забей, все нормально. Сказал – «небольшая проблемка». Какая проблема и с чем она связана – не знаю. Когда он мне звонил, он немного нервничал, но пытался это скрыть», – рассказывает Наталья.

На вопрос, могла ли быть проблема связана с работой, подруга говорит: возможно. «Он мне хотел что-то сказать, но не мог, так как сеть могла прослушиваться», – добавляет она.

«Мои мнение: Валера что-то узнал, что не должен был знать. И возможно рассказал другу. Это (смерти Потапович и Калькиса – прим. Belsat.eu) не случайное стечение обстоятельств, связь есть однозначно. Значит они оба что-то знали и кому-то было нужно, чтобы их убрали… И второй вариант: следствие просто не могло раскрыть убийство и решило списать все на суицид», – отметила подруга брестского милиционера.

«Его постоянно унижали и оскорбляли»

Belsat.eu также пообщался с коллегой Калькиса – действующим работником органов внутренних дел. Андрей (имя изменено из соображений безопасности) обвиняет в смерти Калькиса милицейское руководство.

«Валера был вежливым, дружелюбным. То, что потом писали в интернете – мол, замкнутый был, на своей волне – это все неправда. Что стало причиной его гибели? Думаю, исключительно позиция нашего руководства, свинское отношение к людям. Валера был молодой сотрудник, неопытный. У него не получалось работа. Ему дают задание – он идет и делает как его учили в институте. А его начальство начинает грязью поливать. Вместо того, чтобы как-то обучать, рассказывать, учить работать – Валеру постоянно унижали и оскорбляли. Мол, дурак, ты не знаешь, не понимаешь… Такое отношение ко всем молодым сотрудникам», – рассказывает Андрей.

То, что Калькис исчез, стало известно вечером, но до следующего дня руководство РОВД скрывало этот факт, утверждает собеседник. 12 сентября личный состав подняли по тревоге и начался поиск. По словам Андрея, рядом с телом Калькиса нашли какие-то документы и материалы, связанные с милицейской работой – молодой лейтенант пытался их сжечь. Результаты проверки по факту смерти Калькиса руководство скрывало от рядовых работников.

«У нас все очень скрытно. Когда только нашли тело, первой реакцией начальника уголовного розыска было – быстро проверяйте свои кабинеты, чтобы был порядок, ведь сейчас приедут с проверкой. То есть настолько боятся за свои шкуры», – вспоминает Андрей.

Евгения Потаповича наш собеседник не знал и на похоронах Калькиса его не видел. Об обстоятельствах его гибели ничего не знает. Но в официальную версию не верит.

«Все же видели фотографии. Кровь внизу живота… Говорят – накапало из головы. Ну как это? Там похоже была рана в паху… Конечно, никто ничего конкретно не знает, но сотрудники смеются – ну что это за бред? Получается, поехал в лес, сам себе застегнул наручники, снял штаны и застрелился? Ерунда», – комментирует Андрей.

Кадр из видеопрезентации СК по делу Евгения Потапович на брифинге в Минске 20 мая 2019 года

Тело лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли 16 мая около 20:45 в лесном массиве в Могилевском районе. Милиционер был в наручниках и без брюк.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей).

Сначала предполагалось, что к смерти Потаповича могут быть причастны ромы. Перед исчезновением милиционер прислал коллегам сообщение в Viber. В ночь с 16 на 17 мая в поселках Чапаевка и Гребенево ОМОН провел рейд и задержал несколько десятков ромов. Ромы жаловались на избиения и оскорбления. Министр Шуневич решил не приносить извинений за брутальные действия милиции.

Утром 20 мая представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел провели брифинг, на котором заявили о том, что основная версия причины смерти милиционера Евгения Потаповича — суицид.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова объяснила странные обстоятельства смерти инспектора ГАИ из Могилева Евгения Потаповича тем, что он якобы инсценировал собственное убийство. В СК отметили, что брюк на инспекторе ГАИ не было, так как погибший намеренно сжег их с помощью жидкости для розжига. Также Потапович якобы не имел никаких ранений в области паха: кровь на белье, по версии СК, оказалась там из-за позы тела погибшего.