«Инспектор ГАИ Потапович хотел мстить за погибшего друга» 29.05.2019, 8:27

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ФОТО: АЛЕКСАНДР РУЖЕЧКА

Это предположение родственников Евгения Потаповича вызывает больше всего вопросов к следствию.

Семья Евгения Потаповича, которого нашли мертвым в лесу под Могилевом, не верит в прозрачность следствия и настаивает на эксгумации тела и независимой экспертизе. К журналистам «Белсата» обратился отец Евгения, который рассказал о своих подозрениях. Не могут больше молчать и другие близкие к Евгению люди.

Через 12 дней после гибели сына Владимир Потапович принял сложное решение:

«Я хочу, чтобы состоялась эксгумация тела моего сына для того, чтобы расставить точки над «i», то есть был суицид или не было, были те повреждения в нижней части тела, которые первоначально показали на фото в Инстаграм».

Хоронили сына торжественно, как убитого при исполнении служебных обязанностей, так как на это указывали фотографии с места убийства, а также действия следователей, которые перетряхнули все окрестности в поисках подозреваемых. После похорон семью поразило изменение версии на самоубийство. Это кардинально изменило отношение родителей к делу. Повлиять на следствие не удалось, и родные обратились к независимым журналистам.

Ольга Потапович, мать погибшего:

«Нас даже в морг не пустили, куда я приходила с родным братом, нас в морг не пустили, чтобы посмотреть тело. И милиция говорила: вам там делать нечего. Я им объясняю, что я сильная, я выдержу. Но там, видимо, все сделали, чтобы было шито-крыто».

Родители вспоминают, что сын был обеспечен финансово, планировал сменить авто и устроить личную жизнь. Девушка Юлия, с которой Евгений накануне начал проживать вместе, также отрицает возможность самоубийства молодого человека.

Юлия, подруга погибшего:

«Нет, я не верю, потому что такого в принципе не может быть. Все хорошо было. Когда мы съехались, наоборот, все стало намного лучше. Особых проблем, из-за которых можно было бы такое сделать, никогда не было. Он был жизнерадостный такой человек».

Работы инспектор ГАИ Евгений Потапович домой не приносил, говорит Юлия. Вспоминает, что работал он всегда во вторую смену и с напарником. Мать Ольга Павловна убеждена, что именно со службой связаны смутные обстоятельства его смерти.

«А может он какую-то машину остановил и что-то знал. То ли с трупами, то ли с оружием, или с наркотой. Ведь он ничего не рассказывал. Но до этого говорил, что за своего друга, который был ему как брат, я отомщу. Я спрашиваю: за какого брата? А тот говорил: за того, который застрелился», - рассказывает Ольга Потапович.

Это предположение родственников вызывает больше всего вопросов. Друг и одногруппник Евгения Валерий Калькис погиб 7 месяцев назад в лесу под Брестом. Официально заявили: застрелился из-за ссоры с девушкой.

В то деле искать правды, возможно, уже поздно. Но в этом рассеять, по крайней мере, часть сомнений – еще можно.