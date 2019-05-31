В Лунинце появилась чупакабра? 3 31.05.2019, 11:28

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В одном из районов города массовый мор кур.

В Лунинце в микрорайоне Сельхозтехника – массовый мор кур. Об этом Медиа-Полесье сообщили читатели и в подтверждение прислали фотографии.

Жительница улицы Савицкого открыла утром курятник и была шокирована увиденным: 9 взрослых кур-несушек и большой петух лежали мёртвыми. Вокруг всё было в перьях, что указывало на борьбу. Видимых повреждений на птице не было, только на нескольких курах женщина заметила небольшие ранки возле гребешка. Курятник на ночь был заперт, лишь открыто небольшое окошко сверху.

Как оказалось, беда случилась не в одном частном хозяйстве. Соседи поделились, что аналогичные ЧП произошли во дворах на улицах Ильина и Давыдова. У некоторых за ночь пропало до 20-25 кур. Люди плакали от такой потери в хозяйстве.

За комментарием по поводу причин произошедшего журналисты обратились к главному ветеринарному врачу Лунинецкого района Ивану Ванюку.

Он отметил, что в эти дни никто из лунинчан, в том числе из Сельхозтехники, в ветеринарную станцию по поводу мора кур не обращался. Немного раньше поступило обращение от жителя деревни Вулька 2, где за ночь погибло 10 кур.

- Специалисты ветслужбы выехали на место, - отметил Иван Ванюк,- провели исследования и сделали заключение, что в курятник пробрался хорь. Этот хищник обычно может выпить кровь у нескольких особей, а потом душит остальных.

Главный ветврач советует в подобных случаях обращаться в ветслужбу, так как причины мора птицы могут разными.

Справка

Лесные хорьки любят селиться в небольших лесных массивах и рощах, его называют «опушечным» хищником, так как опушки лесов являются его типичным местом охоты. В качестве постоянных убежищ чаще всего используются естественные укрытия — кучи валежника, кладки дров, прогнившие пни, стога сена. Это типичный мышеед, но когда поселяется рядом с человеком, может нападать на домашних птиц, кроликов.