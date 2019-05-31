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В больницах Гродно: диагноз «корь» не ставить, но контактировать, как с корью

  • 31.05.2019, 19:20
Иллюстрационное фото

Власти пытаются скрыть информацию о вспышке кори в Гродно.

В Гродно докторам и медсестрам, контактирующих с больными ОРВИ, приказано обращаться с ними, как к больным корью. Такую информацию корреспонденту belsat.eu подтвердили в городской поликлинике Гродно № 4.

Информацию о таких мерах в городе сообщил телеграмм-канал NEXTA. Как видно на опубликованных на нем фотографиях из гродненских поликлиник, людей с подозрением на корь приказано госпитализировать в инфекционную больницу. При этом диагноз «корь» ставить запрещено.

«Всем сотрудникам, которые побывали в контакте с пациентом с диагнозом ОРВИ, контакт, как с корью. Проводить ежедневно запись в тетради (в амбулатории) температуры тела. При повышении температуры вызвать участкового врача на дом (а не идти на работу)», – говорится в объявлении для персонала в одной из поликлиник Гродно.

Между тем, главный государственный врач Гродно и Гродненского района Янина Шеренда в комментарии государственному изданию «Гродненская правда» заявила, что тяжелых случаев заболевания корью в областном центре нет, никто из тех, кто заболел, в реанимацию не попал.

По ее словам, из зарегистрированных в мае 34 случаев подозрения на корь подтверждены лабораторно 11. Среди этих людей есть студенты двух гродненских вузов, но болеют не только они. Одним из первых на корь в Гродно заболел студент, который вернулся в общежитие после поездки в Польшу.

В частные медицинские центры Минска также поступают письма от главных государственных санитарных врачей районов с требованием обязательной вакцинации медицинского персонала против кори.

Корь передается воздушно-капельным путем. Чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел, при условии, что вы не привиты и у вас нет иммунитета.

Инкубационный период болезни от момента заражения до появления симптомов может длиться от 7 до 21 дня.

Первые симптомы кори напоминают признаки респираторной инфекцией. У человека повышается температура, появляются насморк, кашель, воспаляются и краснеют глаза, возникает слезотечение. На четвертый день болезни на лице и шее появляется сыпь, затем она распространяется по всему телу. За шесть дней она подсыхает и исчезает.

Прививки от кори делаются планово в 12 месяцев и 6 лет. Считается, что если вакцинация прошла по правилам, то иммунитет должен защищать человека до конца жизни. Чтобы это проверить, можно сдать анализ крови и узнать свой уровень антител к кори. В редких случаях человек, которому делали обе плановые прививки, также может заболеть.


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