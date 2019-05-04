«Тунеядцы» всех регионов, объединяйтесь, иначе завтра постучатся к каждому» 2 4.05.2019, 18:54

В Гомельском регионе заявлена серия «тунеядских» акций.

4 мая известная первыми судебными тяжбами с «тунеядскими комиссиями») жительница Гомеля Мария Тарасенко заявила в каждом райцентре региона протестные акции против декрета о «тунеядцах». С учетом 4-х районов Гомеля подано 25 заявок на проведение мирных собраний, пишет gomelspring.org.

Гомельчанка в этом году добилась исключения из «базы незанятых в экономике», однако уже в следующем ситуация для ее может повторится. Серия протестных мероприятий заявлена в форме уличных шествий с участием до 10 человек в каждом. Планируется использование транспарантов и лозунгов, отражающих цель акций.

«Я продолжаю борьбу с декретом о «тунеядцах». Хочу обратить внимание общественности на не конституционность «тунеядского» декрета, который вторгается в частную жизнь граждан, ведет к принудительному труду и дискриминации, ущемляет права каждого на выбор занятий», - заявляет Мария Тарасенко.

Правозащитник Леонид Судаленко, который консультирует женщину по правовым вопросам, заявляет, что в деле Марии Тарасенко начата стратегическая тяжба, направленная на безусловную отмену так называемого «тунеядского» декрета.

«Мирными акциями протеста мы хотим подчеркнуть, что «тунеядский» декрет - это не проблема одной Марии, это проблема полмиллиона белорусов, которых власть записала в категорию «не занятых». Наш посыл – не занятые всех регионов, объединяйтесь, будем молчать, завтра постучаться к каждому!», - подчеркнул юрист.

Напомним, с 1 января не занятые граждане оплачивают подогрев воды по «экономически обоснованным тарифам». Для Марии Тарасенко эта услуга подорожала в пять с половиной раз. А уже с осени с 1 октября «экономически обоснованные тарифы» предъявят при оплате теплоснабжения и газа.

Будем надеется, активность простой домохозяйки из Гомеля поможет чиновникам понять абсурдность идеи понудить человека работать любой ценой и за любую цену.