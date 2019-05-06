NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной 3 6.05.2019, 11:01

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Фото: NASA

Изображением состоит из 7500 фотографий.

Астрономы NASA поделились в блоге наиболее детальным изображением Вселенной: оно состоит из 7500 фотографий, которые телескоп Hubble снимал в течение 16 лет. В снимок уместилось 265 тысяч галактик, а его оригинальное разрешение составляет 20 791 на 19 201 пиксель, пишет журнал «Нож».

Космическое агентство назвало снимок «книгой по истории галактик», так как на нем показаны звездные системы, которые сформировались спустя лишь 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Оценить труд ученых можно двумя способами: посмотреть видео NASA или скачать фото, которое весит один гигабайт.