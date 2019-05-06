Видеофакт: Как правильно выполнять самое эффективное упражнение для похудения 6.05.2019, 15:35

Это упражнение тренирует все тело.

Если вы хотите проработать все группы мышц, потратив минимум времени, предлагаем вам обратить внимание на берпи. Что это за упражнение, как оно поможет вам "подсушиться" и похудеть – рассказывает segodnya.ua.

Что такое берпи

Многие профессионалы называют берпи лучшим упражнением из всех когда-либо существовавших. Берпи нацелены на такое количество групп мышц, сколько не затрагивает ни одно силовое упражнение. Они одновременно помогают нарастить мышечную массу, укрепить квадрицепсы ног, пресс и плечи. Именно поэтому берпи – неотъемлемая часть тренировок по кроссфиту.

Упражнение берпи: как выполнять

Классический вариант берпи выглядит так:

Глубокий присед, руки на полу.

Переход прыжком в упор лежа.

Отжимание.

Возврат прыжком в присед.

Выпрыгивание из приседа вверх.

Возврат в присед.

Эти шесть элементов составляют один повтор. Для начала попробуйте сделать хотя бы пять повторений, постепенно увеличивая их количество.

Есть различные вариации берпи разных уровней сложности, но все они заставляют попотеть как никогда раньше.

Эффект от берпи

Далеко не все любят это упражнение, но именно оно лучше бега эффективно сжигает жир, подтягивает живот и гарантирует хорошую физическую форму.

Берпи тренируют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивают силу, скорость, координацию и баланс. А большой расход калорий при выполнении упражнения делают его идеальным инструментом в борьбе с лишним жиром.

Противопоказанием к берпи являются любые травмы, болезненные состояния, проблемы с давлением, сердцем или сосудами.