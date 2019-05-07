ЕС требует от Турции объяснений по отмене результатов выборов в Стамбуле 7.05.2019, 10:49

Иоханнес Хан и Федерика Могерини выступили с заявлением.

Европейский союз требует от Турции обоснования решения об отмене результатов местных выборов в Стамбуле.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоханнеса Хана, сообщает "Европейская правда".

"Верховный избирательный совет Турецкой Республики принял решение о повторном проведении выборов в Стамбуле после апелляций, которые оспаривали предварительно заверенные результаты этих выборов. Обоснование этого далеко идущего решения, принятое в очень политизированном контексте, должно быть немедленно доступным для общественного рассмотрения", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что обеспечение свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса имеет важное значение для любой демократии и лежит в основе отношений Европейского Союза с Турцией.

"Важно, чтобы стамбульские избирательные комиссии выполняли свою работу независимо, открыто и прозрачно, согласно международных избирательных норм и стандартов, чтобы гарантировать полное доверие к избирательному процессу. В этом отношении мы надеемся, что турецкие власти запросить международных наблюдателей, таких как Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, наблюдать за повторными выборами", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 мая Верховный избирательный совет Турции принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле, отменив результаты выборов 31 марта, по которым победил оппозиционный кандидат.

Избирательный совет решил аннулировать результаты выборов на основании жалоб правящей Партии справедливости и развития.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что решение о проведении повторных выборов в Стамбуле может стать серьезным ударом по доверию избирателей.